Dalla Rc Auto ai medici furbi | cosa cambia con la manovra

Deve andare Dalla callista a 15 km di distanza - si perde e guida quasi 200 km in autostrada : Protagonista dell'insolita giornata un'arzilla 93enne riminese che al volante della sua utilitaria, ha perso l'orientamento, imboccando l'autostrada senza più riuscire a tornare indietro. Salvata dalla polizia stradale che l'ha intercettata in una piazzola di sosta dell'A1 dopo l'allerta dagli altri automobilisti di passaggio che segnalavano un'auto che procedeva a velocità ridottissima.Continua a leggere

Roma - panico sul Gra - ladri fuggono Dalla polizia e speronano auto : tre arresti : panico questa mattina sul Grande raccordo anulare a Roma. All'altezza di Anagnina, in carreggiata esterna, tre ladri hanno ingaggiato una folle corsa per fuggire alle forze dell'ordine. I malviventi ...

Genova - emendamento al decreto legge : Autostrade esclusa Dalla ricostruzione del ponte : Se l'emendamento dovesse passare, la gestione delle tratte interessate della A7 e A10 passerebbe da Autostrade al commissario straordinario

Mattarella : la Costituzione tutela le autorità indipendenti Dalla politica : Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale gli alunni di alcune scuole secondarie di secondo grado e, tra le cose che ha voluto sottolineare, ha ricordato che le autorità indipendenti dalla politica sono tali «a garanzia di tutti». Ovviamente il Capo dello Stato non fa alcun riferimento diretto, ma è difficile non pensare ai ministri che in ques...

Cane e gatto rischiano di finire travolti dalle auto - salvati Dalla Polstrada in Toscana : Cane e gatto rischiano di finire travolti dalle auto salvati dalla Polstrada. Dopo il pappagallino recuperato alcuni giorni fa all’interno dell’autogrill Arno Est, sull’A/1, ieri sera alla centrale operativa della Polstrada è giunta la segnalazione di un gatto abbandonato in un parcheggio sulla stessa autostrada, ma questa volta vicino Arezzo. ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : la donna dispersa fuggiva da casa - auto travolta Dalla furia dell’acqua : La donna dispersa a causa del Maltempo in Sardegna, ad Assemini, si chiama Tamara Maccario: la 45enne si trovava in auto insieme al marito e alle tre figlie. I 5 componenti della famiglia avevano deciso di allontanarsi da casa perché abitano in una zona di campagna vicino a un fiume. Lungo il tragitto la vettura è stata bloccata dall’acqua e poi travolta. Immediati i soccorsi: la figlia maggiore è stata trovata aggrappata a un albero, ...

Un viaggio in auto elettrica Dalla Polonia al Giappone - : Nei piani di Kaminski c'è la ripetizione del percorso dell'eroe Jules Verne e il giro del mondo in 80 giorni.

Padova : catturato Dalla Polizia l'autore delle spaccate commesse in città : Padova, 10 ott. (AdnKronos) - Dopo serrate attività di indagine, la Polizia di Stato di Padova ha catturato l’autore di alcune spaccate commesse nei negozi del centro storico. Nel pieno della scorsa notte, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Padova hanno sottoposto a fermo di po

Ponte Morandi : Antitrust approva esclusione di Autostrade Dalla ricostruzione : Ok all’esclusione di Autostrade dalla ricostruzione del Ponte di Genova: il via libera è stato dato oggi dal segretario generale dell'Antitrust, Filippo Arena, in audizione al Parlamento. Parlando della ricostruzione del Ponte Morandi, Arena ha sottolineato che il no "sotto il profilo della concorrenza, potrebbe giustificarsi solo con riferimento al concessionario della tratta autostradale interessata dai lavori", ossia ad Autostrade. "Non ...

Ponte Genova - Antitrust : “Legittimo escludere Autostrade Dalla ricostruzione” : "L'esclusione delle società concessionarie di strade a pedaggio dalla ricostruzione del Ponte di Genova, sotto il profilo della concorrenza, potrebbe giustificarsi solo con riferimento al concessionario della tratta autostradale interessata dai lavori", ovvero Autostrade per l'Italia, "perché l'affidatario del titolo concessorio, beneficiario di proroghe dello stesso, non è stato individuato con gara. Non sembra trovare adeguata giustificazione ...