Dal referendum il sì alla fusione per incorporazione di Camo in Santo Stefano Belbo 

Romania - bocciato il referendum anti-gay. I rumeni non si sono fatti ingannare Dall’omofobia : Lo ammetto: ho creduto all’idea che il referendum anti-gay tenutosi ieri in Romania potesse passare. Viviamo i tempi che viviamo, d’altronde. E per capire di cosa parlo, basti pensare che dopo il 4 marzo, qui in Italia, la violenza contro le persone Lgbt è cresciuta. Ma sto divagando… Per chi non lo sapesse, la partita referendaria romena mirava a impedire il matrimonio egualitario: “L’attuale articolo 48 della Costituzione romena” ...

Diamo uno schiaffo all'Europa : firmiamo per cancellare Dalla Costituzione il pareggio di bilancio e introdurre il referendum sui trattati ... : ... attraverso i suoi più autorevoli esponenti, dal Presidente ai vari Commissari non appena ricevuto notizie riguardanti le novità contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e ...

Quanto è cambiata la Catalogna a un anno Dal referendum? Per niente : Roma. A Barcellona e in tutta la Catalogna, a un anno esatto dal referendum fallito sull’indipendenza della regione spagnola, ci sono stati: manifestazioni di piazza e disordini, scontri con la polizia, gran sventolìo di bandiere catalane, invocazioni roboanti per la “repubblica”, slogan minacciosi

A un anno Dal referendum gli indipendentisti catalani tornano in piazza : Nel primo anniversario del referendum per l’indipendenza della Catalogna, gruppi di esponenti di estrema sinistra riuniti sotto la sigla CDR (Comités de Defensa de la República, Comitati di Difesa della Repubblica) hanno bloccato alcune delle arterie principali della regione e si sono scontrati con

Barcellona - a un anno Dal referendum sull’Indipendenza della Catalogna ancora scontri tra manifestanti e guardia civil : A quasi un anno dal referendum per l’indipendenza della Catalogna, a Barcellona tornano gli scontri tra la guardia civil e un gruppo di militanti: una guerriglia urbana a colpi di manganello e polveri colorate. I Mossos catalani hanno caricato la folla per tre volte, lasciando sul campo diversi contusi, alcuni anche al volto, arrestando due secessionisti. La questura ha dispiegato un numero sostenuto di militari, dal momento che ...

Brexit - congresso Labour : “Ok all’ipotesi di un referendum bis sull’uscita Dall’Ue” : Il Labour britannico apre all’opzione di un referendum bis sulla Brexit. Lo ha deciso la conferenza annuale del partito di Jeremy Corbyn, a Liverpool, approvando a valanga una mozione che prevede esplicitamente la possibilità di invocare un secondo voto popolare sull’esito dei negoziati con Bruxelles, seppure in subordine rispetto alla prospettiva di elezioni politiche anticipate, in caso di un ‘no deal’ o di un accordo con ...

Il Comune boccia il Piano Mancini voluto Dalla Regione : 'Avanti con il referendum' : La decisione presa dal Consiglio comunale ieri. No alle vasche di laminazione, si alla realizzazione di un canale scolmatore. Per sintetizzare, bocciato il Piano Mancini, promosso lo studio di ...

Provincia di Verbania : ad ottobre il referendum per passare Dal Piemonte alla Lombardia - InfoOggi.it : 'Il VCO è sempre stato terra lombarda - ha osservato lo stesso Zanetta - infatti la nostra economia gravita su Milano, i nostri ragazzi studiano lì, anche perché ci arrivano in un'ora mentre a Torino ...

Verbania - referendum a ottobre per passare Dal Piemonte alla Lombardia - : Il 21 ottobre sono chiamati alle urne 160 mila cittadini della provincia del Verbano Cusio Ossola. E' la prima volta, in Italia, che si tiene un referendum del genere. Il Vco è finito sotto il ...