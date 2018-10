Dal reddito di cittadinanza alla pensione a «quota 100» Ecco la manovra del governo

Pensioni e LdB 2019 - Quota 100 e reddito di cittadinanza solo Dalla prossima primavera : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 12 ottobre 2018 vedono arrivare un importante aggiornamento in merito all'avvio della Quota 100 e del reddito di cittadinanza [VIDEO]. Entrambe le misure potrebbero infatti partire solo dalla primavera del prossimo anno. Nel frattempo in Parlamento si registra l'approvazione del Def, un passaggio importante per il pacchetto di misure di comparto Pensionistico e di welfare che sara' avviato nel 2019. ...

Via libera parlamentare al Def - Dal governo conferma su reddito - flat tax e quota 100. Ma slittano a aprile? : Ok anche al rinvio dell pareggio di bilancio. Opposizioni all'attacco. Brunetta, FI,: 'governo di irresponsabili, chi volete imbrogliare, dove sono i 50 mld di investimento?' -

Manovra da 36 - 7 miliardi : Dal reddito di cittadinanza a Flat Tax e Iva - le misure e l'impatto sul PIL : Sono le indicazioni fornite nella seconda audizione in parlamento del ministro dell'Economia Giovanni Tria che ha 'spacchettato' gli interventi e il loro impatto sulla crescita. Pensioni, riforma ...

REDDITO DI CITTADINANZA/ Visto Dal Sud : così M5s inganna i poveri e foraggia la camorra : Paragonare il REDDITO di CITTADINANZA ad altre misure analoghe europee è una topica che non fa i conti con il Sud. così M5s aiuterà la camorra.

Conte ad Assisi omaggia San Francesco ma la reddito-card è lontana Dal poverello : dal nostro inviato Assisi San Francesco non è il padrino né il patrono dell'assistenzialismo. Nessuno infatti lo ha visto festeggiare, insieme ai ministri grillini, né sul balcone né sul barcone. Si ...

Il Def scommette sulla crescita - sedici miliardi per reddito di cittadinanza e pensioni - Iva torna a salire Dal 2020 : Le stime del Pil del prossimo triennio sono fissate all'1,5% per il 2019, l'1,6 per il 2020 e 1,4% nel 2021. Confermati 9 miliardi per reddito e pensioni di cittadinanza e 7 per la quota cento. L'Iva non salirà nel 2019, ma tornerà a crescere nel biennio successivo. Al vaglio l’abolizione del patto di stabilità interno, che limitava le capacità di intervento degli enti locali ...

MoDalità di pagamento : tutto quello che è emerso finora sul reddito di cittadinanza : L'obiettivo è spingere le persone a comprare ciò che è necessario rimettendo in moto l'economia locale', ha detto il premier. Ad ogni modo, Piacentini si chiama fuori dal dibattito: 'Il team di ...

Manovra da 21 - 5 miliardi : Dal reddito - alle pensioni - al superamento della Fornero : Misure per 21,5 miliardi: dal reddito di cittadinanza al superamento della legge Fornero. È quanto punta a impegnare il governo nella prossima Manovra, secondo quanto riportato da una nota di Palazzo ...

Bonino : “Le moDalità del reddito di cittadinanza sfiorano il ridicolo - misura deludente” : In questi giorni stanno tenendo banco soprattutto due questioni politiche: l'arresto del sindaco di Riace, Mimmo Lucano, e l'approvazione del Def propedeutica alla discussione sulla legge di bilancio in Parlamento. Per discutere e commentare questi "argomenti caldi" che tanto stanno animando il dibattito pubblico, Fanpage.it ha contattato la senatrice di +Europa, Emma Bonino.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - il giuslavorista : “Ecco tutte le incognite. Dalla platea di beneficiari a come finanziarlo in futuro” : Dopo la Nota al Def il progetto di Reddito di base – il basic income – sembra farsi più concreto, anche se molti aspetti sono ancora da chiarire. Non se ne conoscono con precisione i contorni, ma dovrebbe ispirarsi al vecchio d.d.l. n. 1148 presentato nella scorsa legislatura dai 5 stelle, che prevedeva un progetto molto avanzato, con un Reddito di base pari ai 3/5 del Reddito familiare medio, proporzionato al nucleo familiare, senza vincoli di ...

MANOVRA - SCONTRO SALVINI-DI MAIO SU CIFRE REDDITO CITTADINANZA/ Ultime notizie - Def atteso Dall’Ue : MANOVRA, oggi Def in parlamento. Ultime notizie, riduzione del rapporto deficit/pil nel 2020 ma i conti non tornano visto che Salvini parla di 16 miliardi per le riforme principali(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 12:16:00 GMT)

La sottosegretaria del Movimento 5 Stelle : "Il reddito di cittadinanza? Non è da spendere Dall'Unieuro..." : Laura Castelli , sottosegretaria pentastellata al Ministero dell'Economia e delle Finanza, ha spiegato - ospite su Rai Tre ad Agorà - come funziona il provvedimento cavallo di battaglia del suo ...

Molinari (Lega) : “Caos dei mercati nasce Dal reddito di cittadinanza”. Poi ritratta : Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, rischia di aprire un caso all'interno della maggioranza di governo sul reddito di cittadinanza. Prima afferma che "il caos dei mercati nasce dal reddito di cittadinanza che ancora non si sa cosa sia". Poi ritratta e spiega che voleva intendere "l'esatto contrario: i mercati non hanno motivo di agitazione prima di sapere che misure faremo".Continua a leggere

Molinari - Lega - : caos mercati nasce Dal reddito di cittadinanza - anzi no : Roma, 2 ott., askanews, - 'Tutto il caos dei mercati nasce dal reddito di cittadinanza che ancora non si sa cosa sia'. Così il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, uscendo da Palazzo ...