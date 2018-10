Dal 2 al 18 novembre ' Cultura nella Valle del Tevere' | arte e musica per la rinascita dei

VD : divieto di accattonaggio Dal primo novembre : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Dalla green economy il rilancio dell’occupazione in Italia : il 6 e 7 novembre la 7ª edizione degli Stati Generali : green economy e nuova occupazione per il rilancio dell’Italia: è questo il tema della 7° edizione degli Stati Generali della green economy 2018 che si svolgeranno a Rimini, nell’ambito di Ecomondo, i prossimi 6 e 7 novembre. L’evento è organizzato, con il supporto tecnico della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, dal Consiglio Nazionale della green economy, composto da 66 organizzazioni di imprese, che quest’anno presenterà ai rappresentanti ...

Stravolgimenti Vodafone e-mail : Dal 5 novembre accesso solo via browser : A partire dal 5 novembre sarà possibile accedere a Vodafone e-mail solo via browser, e non più attraverso il client di posta. Potrete comunque continuare a gestire il relativo client accedendo tramite browser alla casella, in modalità 'Webmail', collegandosi all'indirizzo 'mail.Vodafone.it'. La comunicazione sta arrivando in questi giorni proprio via mail, in modo tale da preparare i clienti al cambiamento in vista (tra l'altro inderogabile se ...

Cremonini Live 2018 – Oltre 150.000 biglietti venduti : Dal 3 novembre al via il tour nei palasport : Oltre 150.000 biglietti venduti per il ‘Cremonini Live 2018’, il tour invernale che avrà inizio il 3 novembre da Mantova e toccherà diverse città di tutta Italia Sono Oltre 150 mila i biglietti venduti per il tour invernale nei palasport “Cremonini Live 2018” che partirà il 3 novembre da Mantova e che terminerà il 16 dicembre con la terza data al Mediolanum Forum di Milano. Dopo i quattro concerti negli stadi, grande successo ...

Noyz Narcos torna in tour Dal 3 novembre : L'Enemy tour di Noyz Narcos non intende fermarsi e da sabato 3 novembre ripartirà da Firenze per la sessione invernale, per proseguire per tutta la stagione nei club più esclusivi della penisola ...

OnePlus 6T sarà in vendita Dalle 10 del 6 novembre : OnePlus 6T sarà acquistabile a una settimana di distanza dalla presentazione di New York: sarà infatti disponibile a partire dalle ore 10:00 di martedì 6 novembre. L'articolo OnePlus 6T sarà in vendita dalle 10 del 6 novembre proviene da TuttoAndroid.

L' action racing Steel Rats sarà disponibile Dal 7 novembre : Tate ha annunciato oggi che Steel Rats, il suo action racing sarà disponibile su PC, Xbox One e PS4 a partire dal 7 novembre 2019. Come riporta VG247, il titolo è stato rivelato nei primi mesi del 2018 e si presenta come un gioco a scorrimento in cui il giocatore veste i panni di letali e spietati centauri della strada. Sono presenti 4 personaggi, ognuno con la loro moto personale (e personalizzabile) e abilità uniche. La trama vede i nostri 4 ...

Nuoto - Federica Pellegrini guida il gruppo azzurro in raduno a Livigno Dal 14 ottobre al 3 novembre : Dal 14 ottobre, Federica Pellegrini e altri nuotatori azzurri saranno a Livigno per tre settimane di lavoro Ritiro in altura per un gruppo di azzurri che saranno a Livigno dal 14 ottobre al 3 novembre, in preparazione dei meeting in vasca corta che apriranno la stagione che culminerà con i mondiali di Hangzhou da 6 all’11 dicembre. Sono convocati: Margherita Panziera (Fiamme Oro/CC Aniene), Federica Pellegrini (CC Aniene), Aglaia ...

Menocchio di Alberto Fasulo al cinema Dall’8 novembre : Italia. Fine 1500. La Chiesa Cattolica Romana, sentendosi minacciata nella sua egemonia dalla Riforma Protestante, sferra la prima sistematica guerra ideologica di uno Stato per il controllo totale delle coscienze. Il nuovo confessionale, disegnato proprio in questi anni, si trasforma da luogo di consolazione delle anime a tribunale della mente. Ascoltare, spiare e denunciare il prossimo diventano pratiche obbligatorie, pena: la scomunica, il ...

Il Faro in una stanza : a 90 Dalla pubblicazione di 'Orlando' - a novembre la terza edizione del festival dedicato a Virginia Woolf : Un mondo fatto di estro, dandysmo e ricercata raffinatezza, che vide tra i suoi protagonisti Eddy Sackville-West, Virginia Woolf e Vita Sackville-West, poetessa, scrittrice, straordinaria giardiniera ...

Prime rimodulazioni TIM d’autunno : quanto aumentano offerte Senza Limiti e Smart Dal 1 novembre : Davvero inaspettate le ultime rimodulazioni TIM per clienti di rete fissa. In queste ore e giorni, l'operatore sta inviando ad un numero limitato ma non trascurabile di clienti una comunicazione in cui si fa riferimento proprio a nuovi aumenti in arrivo su alcune offerte abbastanza diffuse che si concretizzeranno a breve, ossia a partire dal prossimo 1 novembre. La specifica comunicazione relativa alle rimodulazioni TIM giungerà nelle fatture ...

I dinosauri sono tornati - ad Amelia Dal 16 settembre al 25 novembre : Tra le novità introdotte ci sono il cinema 10D, una sala multimediale dove poter vivere un'esperienza immersiva nel mondo dei dinosauri, grazie a una proiezione tridimensionale e agli effetti ...