Da Girl With Balloon a Love Is In The Bin | l' opposizione Banksy style

Emula Banksy e distrugge “Girl With balloon” : ma la copia rara dell’opera adesso vale zero : Un Emulatore Banksy ha distrutto una delle 600 copie di "Girl with balloon" sperando di raddoppiarne il valore come è successo qualche giorno fa. Ha poi chiamato la casa d'aste, che lo ha risvegliato bruscamente avvisandolo che il quadro distrutto ormai non vale nulla. L'azione fallimentare è di un autore anonimo, ma è stata pubblicata dal Daily Mail e ha acceso un intenso dibattito.Continua a leggere