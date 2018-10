Da destra a sinistra i compromessi costano

Strategie politiche - Giorgetti : 'destra-sinistra superate - il futuro è sovranista' : ' Quando c'era Berlusconi era lui a sapere interpretare il mondo di 'destra' a intercettare il consenso ed è quello che oggi sta avvenendo con Salvini ' ha proseguito con un parallelo il ...

Salvini è la destra per come l’ha sognata la sinistra per anni : un incubo : Salvini e la destra. In un paese normale dovrebbe essere uno iato intellettuale, una bestemmia politica. Perché, davvero, abbinare la figura di Matteo Salvini con una delle tante declinazioni possibili di una destra di governo è davvero difficile. Impossibile. Certo, se poi invece destra è davvero diventata quello che pretendeva la sinistra italiana (becerume culturale, bava alla bocca, urlo permanente, instupidimento cerebrale, violenza ...

La vecchia sinistra si arrende alla nuova cultura di destra : I l dibattito sulla cultura di destra e la cultura di sinistra è un "classico" che verrebbe voglia di liquidare con le parole della dissacrante canzone di Giorgio Gaber, destra-sinistra. Ma la discussione qui non è teorica. È la cronaca che spinge a occuparsi del tema.Partiamo dalla Francia. A Parigi sono avanti di un decennio o forse di un ventennio sulle risposte culturali alle sfide dell'immigrazione di massa e alle censure del politicamente ...

Reporter francese di sinistra viene picchiata da alcuni stranieri e diventa di destra. "Parigi è il terzo mondo" : Da una parte ci sono le persone di sinistra che mi chiamano 'razzista' perché ho usato il termine 'terzo mondo', mentre la caratteristica principale del terzo mondo è la povertà, non l'etnia, o ...

I populisti Bannon e Modrikamen incontreranno Di Maio : 'Serve decidere se sta più a destra o a sinistra' : 'I cinquestelle sono un animale molto strano'. Li ha definiti così ad Adnkronos, Mischael Modrikamen , l'avvocato che ha fondato The Movement con Steve Bannon . Il partito dovrà ragionare se aprirsi ...

Un movimento paneuropeo"né di destra né di sinistra - per dare la scossa all'Ue". La sfida di Volt ai sovranisti : Ci sono un francese, un tedesco e un italiano. Ma la loro sfida è tutt'altro che una barzelletta. Si chiamano Colombe Cahen-Salvador, Damian Boeselager e Andrea Venzon, sono tutti under 30, e con il loro Volt Europa, il movimento paneuropeo fondato subito dopo la Brexit, vogliono "dare un'alternativa" alla deriva sovranista che si sta spargendo a macchia d'olio nel Vecchio Continente. Perché, come spiega ad Huffpost lo stesso ...

Riccardo Iacona : "La sicurezza non è di destra - ma su questo tema la sinistra ha perso" : Il conduttore di Presadiretta non fa sconti a nessuno: «Una parte politica racconta la favola di frontiere chiuse e rimpatri, l'altra non si rende conto di cosa sta succedendo»

Mattarella : nessuno è al di sopra della leggeNon può esserci giustizia di destra o sinistra : Ricordando la figura di Scalfaro, il Presidente ne cita una frase relativa ai giudici e poi ricorda che leggi e regole "valgono per tutti, senza aree di privilegio per nessuno, neppure se investito dipubbliche funzioni, neppure per gli esponenti politici"

Mattarella : nessuno è al di sopra della legge"Non ci può essere giustizia destra o sinistra" : Ricordando la figura di Scalfaro, il Presidente ne cita una frase relativi ai giudici e poi ricorda che leggi e regole "valgono per tutti, senza aree di privilegio per nessuno, neppure se investito dipubbliche funzioni, neppure per gli esponenti politici"

Voto in Svezia - è stallo : Centrosinistra raggiunto dal Centrodestra. I populisti crescono ma non sfondano : Elezioni in Svezia, non raggiunge le aspettative trionfali della vigilia ma la destra radicale svedese compie un consistente balzo in avanti. Quando è stato scrutinato oltre il 90% dei...

Svezia - l'estrema destra cresce ma non sfonda - Testa a testa tra centrodestra e centrosinistra : Non raggiunge le aspettative trionfali della vigilia, ma la destra radicale svedese compie un consistente balzo in avanti. Quando è stato scrutinato oltre il 90% dei voti, il partito anti-immigrati ...

Elezioni Svezia - exit poll : centrosinistra avanti - destra al 19% - : Secondo i primi dati, i Democratici svedesi sono al 19,2%, ottenendo il secondo miglior risultato dietro ai socialdemocratici fermi al al 26,2%. Successo per i piccoli partiti, con gli ex comunisti al ...

Svezia - centrosinistra avanti. L'estrema destra verso il 20% : I socialdemocratici ai minimi storici restano il primo partito, L'estrema destra avanza ma non sfonda, crescono i piccoli partiti: è questo il quadro che emerge dalle elezioni in Svezia. Il partito del premier Stefan Lofven avrebbero ottenuto il peggiore dato dal 1908, ma in grado comunque di garantirgli la permanenza alla guida del governo. Non c'è però stato l'exploit della destra sovranista e anti immigrati: gli "Svedesi democratici" non ...