Da “bufala” a “fenomeno passeggero” | Trump rinnega ancora il cambiamento climatico

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Il presidente degli Stati Uniti, Donald(Photo by Drew Angerer/Getty Images) Così come un tifone può essere declassato a depressione tropicale, il presidente degli Stati Uniti Donaldha declassato ilda bufala a fenomeno passeggero. Nel 2012,prima di sedere alla Casa Bianca, aveva twittato la sua convinzione che quelli relativi al clima fossero allarmi sensazionalistici. Domenica 14 ottobre invece, durante un’intervista rilasciata alla Cbs nel corso della trasmissione 60 Minutes, ha corretto il tiro almeno parzialmente, dicendo che “sta succedendo qualcosa. Qualcosa sta cambiando e cambierà di nuovo. Non penso che ilsia una bufala, ma non voglio dare trilioni e trilioni di dollari e non voglio perdere milioni e milioni di posti di lavoro”. Per quanto possano sembrare considerazioni poco presidenziali, si tratta già di un ...