Da «Breaking Bad» a «The Deuce» | i titoli «strani» delle serie tv spiegati

vanityfair

: @stanzaselvaggia @stanzaselvaggia bravissima!! Ma poi devi guardarti pure Breaking Bad eh.. Altro capolavoro!! - Marco51884456 : @stanzaselvaggia @stanzaselvaggia bravissima!! Ma poi devi guardarti pure Breaking Bad eh.. Altro capolavoro!! - mimos7125 : @stanzaselvaggia Be viene dagli stessi autori di breaking bad la serie x eccellenza.. Se nn l hai vista te la consiglio.. -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) TheThe WireBadGrey's Anatomy GLOWCastle RockMad Men My name is Earl HomelandMaster of None The OABlack MirrorPenny Dreadful House of Cards SkinsSense8The KnickGleeSneaky Pete30 RockJames Franco e il suo doppio tornano nella via del porno per la seconda stagione di The(dal 15 ottobre su Sky Atlantic). Ladi David Simon, creatore del cult poliziesco The Wire, racconta l’ascesa dell’industria hard a New York negli anni della rivoluzione sessuale. I nuovi episodi ci catapultano nel 1977, cinque anni dopo gli eventi narrati nella prima stagione, mostrandoci l’indignazioneautorità alla crescente industria del porno sempre, più, florida. Nel tentativo di chiudere il distretto a luci rosse di Times Square popolato da prostitute, protettori, sbirri corrotti e giocatori d’azzardo. Il cast include Maggie Gyllenhaal (vincitrice del Golden Globe 2015 ...