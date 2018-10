CUNEO Giovedì sera al Toselli con la Tourdedanse à la Rossini danza e prosa

cuneocronaca

: RT @MoriMrc: Vi aspettiamo Giovedì a Cuneo. @CasaPoundItalia - danalloydthomas : RT @MoriMrc: Vi aspettiamo Giovedì a Cuneo. @CasaPoundItalia - Swan94 : RT @MoriMrc: Vi aspettiamo Giovedì a Cuneo. @CasaPoundItalia - unasolanazione : RT @MoriMrc: Vi aspettiamo Giovedì a Cuneo. @CasaPoundItalia -

(Di lunedì 15 ottobre 2018)18 ottobre alle ore 21 al Teatrola Compagnia EgriBiancova in scena con il primo degli spettacoli in programma aà la. Nell'annoano, uno spettacolo dedicato al genio di questo compositore con due balletti, che uniscono in un'unicata, teatro ...