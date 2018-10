Cucinema 2018 | per la 3 prova si facciano avanti gli chef!

laragnatelanews

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Possono cinema e cucina andare d’accrodo? Assolutamente sì! E’ questo che si è pensato per la terza tappa dicoordinata da Deacomunicazione Eventi, Ciak si cucina web tv e Born Studio 03 che hanno deciso per questo terzo appuntamento di “apparecchiare” in cucina il contest che ha visto per le precedenti serate i migliori mixologist su Roma sfidarsi a colpi di gigger. Per la “Tappa Food” di mercoledì 17 ottobre ore 21 la platea sarà il Giulia Restaurant di Roma in Lungotevere dei Tebaldi 4/A. Ci sarà il padrone di casa Pierluigi Gallo, lo chef resident di Giulia che presenterà il suo piatto in gara “Senza spaghetti con le vongole” ( Tortellino all’uovo ripieno di spaghetti alle vongole) ispirato al film: “Terapia e pallottole” . Il giovane Giuseppe Milana chef di UMAMI la Trattoria Giapponese di San Giovanni proporrà “Cocktail di Gamberi” ispirato da un cult: ...