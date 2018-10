Cucchi | la sorella Ilaria mercoledì incontra Trenta e il comandante dei carabinieri Nistri

Stefano Cucchi - le gaffe di Mara Venier con la sorella Ilaria a Domenica In : Mara Venier intervista Ilaria Cucchi a Domenica In. Il caso della morte di Stefano Cucchi è tornato in auge nelle ultime settimane: prima grazie al film prodotto da Netflix e presentato al Festival del Cinema di Venezia dal titolo ‘Sulla mia pelle’; poi soprattutto grazie alla testimonianza del carabiniere Francesco Tedesco che ha ‘scoperchiato’ il vaso di pandora e confermato ciò che in tanti hanno sempre pensato: ...

Stefano Cucchi - la sorella Ilaria : “Non accuso i carabinieri ma singole persone. Chi in aula disse il falso ora è imputato” : “Ci sono persone che sentono l’esigenza di difendere l’Arma dei carabinieri ma qui nessuno ha messo sotto accusa l’Arma ma singole persone“. A tre giorni dalla notizia della collaborazione del militare Francesco Tedesco con la procura di Roma, Ilaria Cucchi torna a commentare il caso del fratello Stefano. Lo fa in un’intervista a Mara Venier a Domenica In in cui spiega di non aver mai attaccato l’Arma ma solo alcuni ...

Cucchi - compagna Alemanno contro sorella Ilaria : 'Stefano non è un eroe'/ 'Non renda tutto una pagliacciata' : Stefano Cucchi, indagati altri 3 carabinieri: ultime notizie, svolta dopo la confessione di Francesco Tedesco sul pestaggio. Tutti i depistaggi nell'i

Caso Cucchi - Salvini alla sorella : "Lo Stato si scuserà con i fatti" : 'Sono ministro da quattro mesi e non posso rispondere di ciò che è accaduto anni fa. Se qualcuno in divisa sbaglia, paga come e più degli altri perchè ruba la fiducia anche ai cittadini. Non condivido ...

Stefano Cucchi - la sorella Ilaria risponde a Salvini : “Al Viminale il giorno in cui il ministro dell’Interno si scuserà” : Il giorno dopo la svolta nel processo sulla morte di Stefano Cucchi con uno dei carabinieri che accusa i suoi colleghi, Ilaria, sorella del geometra romano morto all’ospedale Pertini di Roma il 22 ottobre 2009, risponde al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che l’aveva invitata insieme a tutta la famiglia al Viminale: “Il giorno in cui il ministro dell’Interno chiederà scusa a me, alla mia famiglia e a Stefano allora ...

Caso Cucchi : Ilaria Cucchi - sorella di Stefano ospite a Sky TG24 - : Il giorno dopo la svolta nel processo sulla morte di Stefano Cucchi, in cui un carabiniere imputato ha ammesso il pestaggio e accusato altri due colleghi, la sorella ribadisce: "La verità era sotto ...

Caso Cucchi - la sorella Ilaria : "Al Viminale solo quando Salvini chiederà scusa alla mia famiglia" : Ieri durante l'udienza del processo che vede cinque carabinieri imputati per la vicenda della morte del geometra romano arrestato il 15 ottobre del 2009 e morto all'ospedale Pertini la settimana dopo un carabiniere ha ammesso il pestaggio e accusato due colleghi dell'aggressione