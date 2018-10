Crollo Ponte Genova | progetto Aspi | “Nuovo viadotto in 9 mesi”

Crollo Ponte MORANDI - OK COMMISSIONE MIT A RIENTRO SFOLLATI/ Ultime notizie Genova : si comincia il 18 ottobre : CROLLO PONTE MORANDI, ok da COMMISSIONE Mit al RIENTRO degli SFOLLATI: Ultime notizie, Bucci e Toti “dati positivi dai sensori”. Sul Comune Genova il calendario con tutti gli accessi(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 22:01:00 GMT)

Crollo del ponte di Genova - via libera dalla Commissione tecnica al rientro degli sfollati : Il parere favorevole è arrivato dopo l'analisi dei dati del sistema di monitoraggio. Toti e Bucci: "Promessa mantenuta"

Crollo Ponte Morandi - Toti in attesa : "Ci aspettiamo sentenze rapide e giuste" : 'Il loro rientro - conclude il governatore ligure - dipende dai sensori , non dalla politica. Ci auguriamo che possa essere questa la settimana d'avvio del piano di rientro'.

Crollo di ponte Morandi - Autostrade : : In una nota Aspi esprime «sconcerto per quanto ricostruito nell’inchiesta: accuse infondate e conclusioni pregiudiziali»

Rivolta carcere Sanremo - sindacato Polizia penitenziaria : 'Caos dopo Crollo Ponte di Genova' : 'I detenuti del savonese vengono trasferiti a Sanremo e non a Genova per il crollo del ponte. Da dieci giorni stiamo chiedendo lo sfollamento...

Ponte Morandi - due mesi fa il Crollo. Sfollati - al via i traslochi - : Il 14 agosto cede una sezione del viadotto della A10 che attraversa il torrente Polcevera. I morti sono 43. A distanza di due mesi riapre al traffico via 30 giugno. Bucci promette: il 18 o 19 ottobre ...

Ponte Genova - cosa sappiamo a 2 mesi dal Crollo : Forse non sono stati gli stralli a cedere prima, ma l’impalcato, causando il crollo del Ponte Morandi il 14 agosto. Esattamente due mesi fa. Due mesi in cui si è via via affacciata l’idea che il degrado del viadotto sia stato sottovalutato da Autostrade e che i tempi per la ricostruzione saranno più lunghi rispetto alla stima iniziale. Ecco a che punto...

Crollo Morandi - corteo sfollati a Genova : “Vogliamo il ponte”. Presentato il piano per recupo beni da case : ‘Inizio giovedì’ : Seconda manifestazione dei cittadini di Genova per chiedere risposte pratiche dopo il Crollo del Ponte Morandi, che ha provocato 43 morti e spezzato in due la città isolando la Valpolcevera. Il comitato degli sfollati di ponte ha aperto il corteo “Riprendiamoci Genova” nella giornata in cui ha riaperto via 30 Giugno, arteria fondamentale per il traffico della zona interessata dal collasso del viadotto, e il neo-commissario Marco ...

Crollo Ponte Genova : sfollati a casail 18 o il 19 Ottobre : “Ci sono ottime probabilità che già giovedì prossimo gli sfollati possano rientrare nelle loro case per ritirare i loro beni. Altrimenti le operazioni slitteranno al giorno successivo. Abbiamo predisposto un piano e attendiamo il via dalle commissione tecnica”. Lo ha detto il sindaco commissario Marco Bucci a margine di un incontro con gli sfollati. “Sarà una operazione complessa, che durerà 15-20 giorni. Andremo avanti fino a ...

Maltempo Sardegna : martedì la riapertura della SS195 bloccata dal Crollo del ponte : Al termine del sopralluogo effettuato questa mattina nel cantiere, l’amministratore delegato dell’Anas, Gianni Vittorio Armani, ha reso noto che la SS195 Sulcitana verrà riaperta martedì prossimo: era bloccata da mercoledì scorso a causa del crollo di un ponte provocato dal Maltempo abbattutosi sulla Sardegna meridionale. L’intervento in atto ha un costo di circa 200.000 euro. Da giovedì sul posto sono al lavoro ruspe e squadre ...