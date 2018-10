Crollo Morandi | ora Genova rischia grosso

Crollo ponte Morandi - Toti in attesa : "Ci aspettiamo sentenze rapide e giuste" : 'Il loro rientro - conclude il governatore ligure - dipende dai sensori , non dalla politica. Ci auguriamo che possa essere questa la settimana d'avvio del piano di rientro'.

Crollo di ponte Morandi - Autostrade : : In una nota Aspi esprime «sconcerto per quanto ricostruito nell’inchiesta: accuse infondate e conclusioni pregiudiziali»

Dopo il Crollo del Morandi la sua vita è un incubo - Davide Capello : "La notte non dormo più" : Si è salvato dal crollo del ponte Morandi, ma da quel giorno la sua vita è un inferno. Il vigile del fuoco Davide Capello ha continui attacchi di panico e la notte non dorme più. "Percorrevo il ...

Ponte Morandi - due mesi fa il Crollo. Sfollati - al via i traslochi - : Il 14 agosto cede una sezione del viadotto della A10 che attraversa il torrente Polcevera. I morti sono 43. A distanza di due mesi riapre al traffico via 30 giugno. Bucci promette: il 18 o 19 ottobre ...

Crollo Morandi - corteo sfollati a Genova : “Vogliamo il ponte”. Presentato il piano per recupo beni da case : ‘Inizio giovedì’ : Seconda manifestazione dei cittadini di Genova per chiedere risposte pratiche dopo il Crollo del Ponte Morandi, che ha provocato 43 morti e spezzato in due la città isolando la Valpolcevera. Il comitato degli sfollati di ponte ha aperto il corteo “Riprendiamoci Genova” nella giornata in cui ha riaperto via 30 Giugno, arteria fondamentale per il traffico della zona interessata dal collasso del viadotto, e il neo-commissario Marco ...

StraGenova nel cuore – A due mesi dal Crollo del ponte Morandi - la corsa di chi ‘rialza la testa’ : Domenica 14 ottobre si tiene l’edizione speciale della corsa “StraGenova nel cuore”, organizzata dall’Uisp: il via alle 10 dalla Lanterna Una corsa che unisce, quante volte l’abbiamo detto? La “StraGenova nel cuore” di domenica 14 ottobre è qualcosa di più: una comunità di persone e una città ferita che insieme alzano la testa, si ritrovano e corrono per guardare in avanti. A due mesi esatti dal crollo del ponte ...

"Ingegneria dei disastri" su Alpha indaga sui perché dietro un disastro come quello del Crollo del Ponte Morandi : In un momento in cui il crollo dei ponti è di tragica attualità dopo il crollo del Ponte Morandi dal 15 ottobre ogni lunedì alle 21.05 in prima tv su Alpha, Canale 59 DTT, arriva 'Ingegneria dei ...

Crollo Ponte Morandi - Autostrade avvia erogazione nuovo contributo a famiglie : Autostrade per l'Italia ha avviato da oggi 10 ottobre l'erogazione di un nuovo contributo economico a fondo perduto a favore delle famiglie che, nelle ore immediatamente successive al Crollo del Ponte ...

Crollo ponte Morandi - Cantone : 'La mafia può infiltrarsi nella ricostruzione a Genova' - : Il presidente dell'Anac durante la sua audizione alle commissioni Trasporti e Ambiente della Camera sul dl: "Comporta deroghe a Codice antimafia e disciplina sulle interdittive. Troppi poteri al ...

Crollo Genova - Azzurri a Ponte Morandi per omaggio a vittime : Genova, 9 ott., askanews, - A Genova la Nazionale italiana di calcio, guidata dal ct Roberto Mancini, ha depositato una corona di fiori davanti a quel che resta di Ponte Morandi per rendere omaggio ...

Ponte Morandi - il Crollo ha causato danno da 116 milioni di euro al settore autotrasporti : Il crollo del Ponte Morandi ha causato un danno economico al settore degli autotrasporti da 116 milioni di euro, ovvero due milioni al giorno dal 14 agosto a oggi. È quanto emerge da una stima di ...

Crollo Ponte Morandi - oltre 116 milioni di danni per autotrasportatori - : La stima dell'Isfort riguarda le aziende che transitano quotidianamente dal nodo Genova. "Ma - spiega Conftrasporto - si tratta di una somma che aumenta ogni giorno perché il calcolo va basato su ...

Genova - rabbia sfollati Valpolcevera : “basta bugie”/ Crollo Ponte Morandi - danni autotrasporto per 116 milioni : Genova, ricostruzione Ponte Morandi: Antitrust dà ragione al Governo, "ok ad esclusione di Autostrade". Ultime notizie, Castellucci rilancia: "lo faremmo in 16 mesi, pronti a ricorsi"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 10:55:00 GMT)

Genova - Crollo ponte Morandi : Valpolcevera - 5000 a corteo/ Video ultime notizie - Toti e Bucci contestati : crollo ponte Morandi, ultime notizie da Genova: Toninelli, "Autostrade è fuori ma pagherà fino all'ultimo centesimo". Le novità: cambia ancora il Decreto del Governo(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 12:03:00 GMT)