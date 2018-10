Crollo del ponte di Genova | via libera dalla Commissione tecnica al rientro degli sfollati

Dopo il Crollo del Morandi la sua vita è un incubo - Davide Capello : "La notte non dormo più" : Si è salvato dal crollo del ponte Morandi, ma da quel giorno la sua vita è un inferno. Il vigile del fuoco Davide Capello ha continui attacchi di panico e la notte non dorme più. "Percorrevo il ...

Germania - c'è l'immigrazione dietro il Crollo della Merkel : In un angolo di mondo noto perché si può camminare anche di notte in assoluta tranquillità, dove ordine e tranquillità, oltre che benessere, sono i requisiti minimi, la politica delle 'porte aperte' ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : elezioni locali in Germania - Crollo del CSU (15 ottobre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: elezioni locali in Germania, crollo del CSU. L'Anpi chiede al M5S di non girare la testa. Reddito di cittadinanza su base geografica. (15 ottobre 2018).(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 05:20:00 GMT)

WTA Tianjin - Caroline Garcia trionfa in Cina : che Crollo della Pliskova : Caroline Garcia trionfa in terra cinese nel torneo WTA di Tianjin, finale ben giocata contro Karolina Pliskova battuta in due set Caroline Garcia ha vinto il torneo WTA di Tianjin, superando in due set Karolina Pliskova. Una finale dai due volti, con la ceca che nel primo set si trovava avanti 5-1 al tie-break, prima di dissipare il vantaggio e perdere per 7-6 la prima partita. A qual punto il crollo nervoso della Pliskova è stato totale, ...

Maltempo Sardegna : martedì la riapertura della SS195 bloccata dal Crollo del ponte : Al termine del sopralluogo effettuato questa mattina nel cantiere, l’amministratore delegato dell’Anas, Gianni Vittorio Armani, ha reso noto che la SS195 Sulcitana verrà riaperta martedì prossimo: era bloccata da mercoledì scorso a causa del crollo di un ponte provocato dal Maltempo abbattutosi sulla Sardegna meridionale. L’intervento in atto ha un costo di circa 200.000 euro. Da giovedì sul posto sono al lavoro ruspe e squadre ...

StraGenova nel cuore – A due mesi dal Crollo del ponte Morandi - la corsa di chi ‘rialza la testa’ : Domenica 14 ottobre si tiene l’edizione speciale della corsa “StraGenova nel cuore”, organizzata dall’Uisp: il via alle 10 dalla Lanterna Una corsa che unisce, quante volte l’abbiamo detto? La “StraGenova nel cuore” di domenica 14 ottobre è qualcosa di più: una comunità di persone e una città ferita che insieme alzano la testa, si ritrovano e corrono per guardare in avanti. A due mesi esatti dal crollo del ponte ...

Selena Gomez : una fonte spiega le ragioni del Crollo emotivo della cantante : Stay strong Sel The post Selena Gomez: una fonte spiega le ragioni del crollo emotivo della cantante appeared first on News Mtv Italia.

"Ingegneria dei disastri" su Alpha indaga sui perché dietro un disastro come quello del Crollo del Ponte Morandi : In un momento in cui il crollo dei ponti è di tragica attualità dopo il crollo del Ponte Morandi dal 15 ottobre ogni lunedì alle 21.05 in prima tv su Alpha, Canale 59 DTT, arriva 'Ingegneria dei ...

Sardegna - il Crollo del ponte : le immagini dei Vigili del Fuoco : Maltempo in Sardegna, crolla il ponte sul rio Santa Lucia, lungo la statale 195 che collega Cagliari al comune di Capoterra. Le immagini aeree dei Vigili del Fuoco. Un tratto di strada, qualche ...

Toti : "Ricostruire il centrodestra". Riportare Genova come prima del Crollo? Si stimano 500 milioni : "Gli occhi del mondo - ha aggiunto - sono su quel ponte. Dalla capacità di lavorare insieme, dalla capacità di dare risposte si saggerà se l'Italia è entrata in un'epoca diversa o se siamo alla ...

Inaspettato Crollo della batteria per Honor 10 : arrabbiatissimi gli utenti : Non sembra essere nato sotto una buona stella il mese di ottobre per i possessori di un Honor 10. Dopo le polemiche scaturite dai benchmark gonfiati dal produttore, di cui tanto si è parlato nei giorni scorsi, oggi tocca analizzare più da vicino gli effetti dell'aggiornamento di settembre. Come molti ricorderanno, qualche settimana fa abbiamo già trattato la natura di questa patch sulle nostre pagine, sottolineando anche che, sulla carta, doveva ...

Migranti - per l’Italia non è un fenomeno nuovo. Le quattro stagioni degli arrivi : dalla decolonizzazione al Crollo del Muro : L’immigrazione? Non è fenomeno nuovo per l’Italia, anzi. L’Istituto di studi sulle società del Mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche ha recentemente pubblicato “Storia dell’immigrazione straniera in Italia. Dal 1945 ai nostri giorni ” edito dalla Carocci. L’autore, Michele Colucci, ricercatore del Cnr-Issm e autore di numerosi volumi e saggi sulla storia di migrazioni, lavoro e politiche sociali, ha presentato il rapporto a ...

Crollo ponte - la commissaria Bulc offre l’aiuto Ue. Toninelli : è l’Europa che ci piace dell’Europa : «Sono qui per onorare la memoria delle vittime, per un tributo alle famiglie che hanno sofferto per questa grande tragedia e per offrire l’aiuto dell’Europa». Con l’obiettivo di...

Genova - la commissione di Danilo Toninelli difende gli indagati per il Crollo del ponte : E scoppia il giallo sulle indagini del Politecnico: gli stralli del pilone 9 vibravano con una frequenza superiore del 27 per cento al resto del viadotto, ma nessuno ha previsto un pericolo immediato "ponte Morandi, ispezioni difformi a standard" Autostrade ammette le prove fallite sui tiranti " ponte Morandi, ispezioni su stralli erano fallite: Ministero ha approvato un progetto incompleto " Genova, Autostrade ha dato 45mila euro ai colleghi ...