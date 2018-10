Cristiano Ronaldo | lo stupro e le accuse di Kathryn Mayorga Bomba | ' Via dalla Juventus

Orgoglio di papà : «Che fenomeno il piccolo Cristiano Ronaldo!» : La famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoC’è sempre un Cristiano Ronaldo in campo per la Juventus e quello piccolo segna più del grande. Cristiano ...

Modric elogia Cristiano Ronaldo : 'Di gran lunga superiore a tutti' : MADRID - ' Mi sarebbe piaciuto giocare al fianco di Zinedine Zidane ' . Luka Modric , che da Zizou è stato allenato al Real Madrid , confessa tutta la sua ammirazione per l'ex fuoriclasse francese, ...

"L'affaire Cristiano Ronaldo non cambierà i piccoli e grandi abusi di potere sulle donne" : Nell'anno del #MeToo – che ha travolto attori, politici, direttori d'orchestra, super chef, giornalisti – il calcio era rimasto piuttosto immune dalle accuse di molestie e violenze contro le donne. L'accusa di stupro a Cristiano Ronaldo, icona suprema dello sport più popolare del mondo, dirige la rivolta femminile nell'epicentro dell'immaginario maschile, il calcio, appunto, toccando un personaggio presente nella vita di ...

Stupro Cristiano Ronaldo - l’attrice Ghenea : “ecco cosa fece con me” : Stupro Cristiano Ronaldo – Sono ore caldissime per il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo, il portoghese è stato accusato di violenza sessuale. Ha rilasciato negli ultimi giorni un’intervista a Vanity Fair la modella e attrice rumena Madalina Ghenea. “Mi sembra incredibile tutto ciò. Ho fatto con lui lo spot per un profumo e mi è parso un uomo integro, dedito alla famiglia, mi ha persino aiutata per una raccolta fondi ...

Cristiano Ronaldo - la difesa è d'oro : spesi 860mila euro per staff legale : MADRID Il maggiore conforto in questi giorni difficili gli viene da suo figlio Cristianinho, che a 8 anni emula i suoi prodigi in campo. Per mantenersi al riparo dalla tempesta provocata dal presunto...

Juventus - Torricelli : “Bonucci-Caldara? Non mi è piaciuto. Su Cristiano Ronaldo…” : Moreno Torricelli, ex calciatore della Juventus con il quale ha vinto 3 campionati, 2 Coppe Italia e Supercoppe italiane, 1 Coppa Uefa, 1 Champions League, 1 Coppa Intercontinentale e 1 Supercoppa Europea, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “News.direttagol” riguardo i bianconeri e il mercato superlativo fatto nella sessione estiva. L’ex terzino ha parlato […] L'articolo Juventus, Torricelli: ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro - Madalina Ghenea a tu per tu con CR7 : “vi racconto la mia impressione” : Madalina Ghenea parla del ‘caso Cristiano Ronaldo’, la bellissima modella romena difende CR7 dalle accuse Kathryn Mayorga Cristiano Ronaldo e le accuse di stupro rivoltegli da Kathryn Mayorga attirano l’attenzione anche sulle ex fidanzate del campione della Juventus. Dopo le dichiarazioni di Raffaella Fico (LEGGI QUI), anche Madalina Ghenea ha deciso di dire la sua sul ‘caso’ che sta creando una vera e propria ...

Orgoglio di papà - CR7 posta su Instagram il gran gol Cristiano Ronaldo Junior nei pulcini della Juve : Un colpo di tacco per saltare l’avversario, suolata a rientrare per evitare il portiere e tocco d’esterno in rete: una rete alla Cristiano Ronaldo per Cristiano Ronaldo Junior. La mostra al mondo intero proprio il fuoriclasse portoghese, nelle vesti di un papà Orgoglioso che carica sui social i gol di suo figlio, numero 7 di una delle formazioni dei pulcini 2010 della Juve. L'articolo Orgoglio di papà, CR7 posta su Instagram il gran gol ...

Raffaella Fico a Domenica Live torna a difendere Cristiano Ronaldo : Domenica Live: le parole di Raffaella Fico su Cristiano Ronaldo Raffaella Fico è tornata in tv per difendere l’ex fidanzato Cristiano Ronaldo. Dopo l’intervista a Matrix, la showgirl napoletana ha ribadito il suo pensiero a Domenica Live. Nel salotto di Barbara d’Urso la 29enne ha fatto sapere che stenta a credere a quanto accaduto al […] L'articolo Raffaella Fico a Domenica Live torna a difendere Cristiano Ronaldo ...

Figlio Ronaldo - Cristiano Jr è uno spettacolo : gol clamorosi [VIDEO] : Figlio Ronaldo – L’attaccante Cristiano Ronaldo è stato subito grande protagonista con la maglia della Juventus ma le ultime settimane non sono state positive per via della denuncia di alcune donne di violenza sessuale. Nel frattempo il Figlio di Ronaldo regala spettacolo in partita, gol clamorosi e talento come il padre. La prima rete è incredibile: controllo in corsa, dribbling di suola, ingresso in area, portiere superato e ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro : Raffaella Fico lo difende/ "E' un bravo ragazzo - fatico a crederci" : Cristiano Ronaldo, l'accusa di stupro da Katyrin Mayorga: ultime notizie, i legali di CR7 smontano le tesi. La "difesa" di Rocco Siffredi e il caso sbarca a Domenica Live(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 17:54:00 GMT)

Cristiano Ronaldo nell'occhio del ciclone - ma c'è chi lo difende : L'opinione di Raffaella Fico sull'ex fidanzato Tiene banco la notizia di cronaca che vede protagonista il bomber della Juventus Cristiano Ronaldo che è stato accusato di violenza sessuale nei confronti di Kathryn Mayorga. Anche Matrix, la nota trasmissione di ...

Raffaella Fico difende Cristiano Ronaldo dalle accuse di violenze : «Con me è stato un gentiluomo». : ROMA - Raffaella Fico a Domenica Live difende Cristiano Ronaldo dalle accuse di violenze. 'Ho avuto una storia con Ronaldo alcuni anni fa, con me è stato un gentiluomo. Lo stupro è una cosa devastante ...

Cristiano Ronaldo Junior continua a segnare : i gol pubblicati da CR7 su Instagram. VIDEO : Dopo il poker al debutto con i pulcini della Juve, il figlio di Cristiano Ronaldo continua a stupire in maglia juventina con l'Under 9. Spaventosa la media realizzativa, ben superiore , per ora, a ...