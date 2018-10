Cristiano Malgioglio irrompe al GF Vip e critica Cattaneo | “Non imitarmi”

Ivan Cattaneo/ Salvo dalla nomination - amore e odio con Cristiano Malgioglio (Grande Fratello Vip) : Ivan Cattaneo sarà eliminato? Gli altri inquilini della casa più famosa della televisione non hanno ancora imparato ad apprezzare la sua personalità. (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 22:30:00 GMT)

Cristiano MALGIOGLIO/ Attacca Ivan Cattaneo : "Non imitarmi - sii te stesso" (Grande Fratello Vip 2018) : CRISTIANO MALGIOGLIO torna al Grande Fratello Vip: il concorrente della scorsa edizione avrà il compito di risollevare gli ascolti deludenti. Ci riuscirà?(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 22:22:00 GMT)

Cristiano Malgioglio entra al Grande Fratello Vip 2018/ Foto - il Castigatore lo aspetta al varco : Cristiano Malgioglio torna al Grande Fratello Vip: il concorrente della scorsa edizione avrà il compito di risollevare gli ascolti deludenti. Ci riuscirà?(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 21:36:00 GMT)

Massimo La torre - il Castigatore del Grande Fratello Vip 2018 / Stasera nuovi sketch con Cristiano Malgioglio? : Al Grande Fratello Vip 2018 è tutto pronto per il ritorno in scena di Massimo La torre, in arte Il Castigatore. Ci saranno nuovi sketch con Cristiano Malgioglio?(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 16:42:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 riparte da Cristiano Malgioglio e il ritiro di Maurizio Battista : anticipazioni 15 ottobre : Mancano poche ore alla messa in onda del Grande Fratello Vip 2018 e dall'annuncio del nuovo eliminato di questa edizione dopo Lisa Fusco e Valerio Merola. Proprio quest'ultimo potrebbe tornare nuovamente nella casa per dire la sua a chi lo ha accusato ingiustamente in questi ultimi giorni. Merola è convinto di essere uscito solo perché il pubblico è stato influenzato dal duo Enrico Silvestrin e Maurizio Battista e dalle parole che i due hanno ...

Grande Fratello Vip - flop di ascolti : nella casa potrebbe tornare Cristiano Malgioglio : Cristiano Malgioglio potrebbe tornare al Grande Fratello Vip . Dopo il calo di ascolti d elle ultime puntate sembra che Canale 5 voglia puntare tutto su uno dei concorrenti più amati della casa. I ...

Grande Fratello Vip : Aida Nizar concorrente con Cristiano Malgioglio? : Aida Nizar e Malgioglio al GF Vip per risollevare gli ascolti? Aida Nizar concorrente de Grande Fratello Vip? È questa l’indiscrezione che sta circolando nelle ultime ore e a lanciarla è stata proprio la spagnola. Sui social, infatti, la concorrente al centro delle polemiche della quindicesima edizione del Grande Fratello classico targato Barbara D’Urso, sarebbe pronta a tornare nella Casa. Da tempo Aida Nizar si era candidata per ...

GfVip in crisi nera si gioca la carta Cristiano Malgioglio : Il Grande Fratello Vip 3 fatica a carburare per colpa di un cast poco dinamico e interessante? Buttiamoci dentro Cristiano Malgioglio ! Il cantautore di "Danzando, danzando" ha confermato l'...

Cristiano Malgioglio al GF Vip 3? Manovra salva ascolti : Cristiano Malgioglio potrebbe entrare al GF Vip 3 per risollevare un po’ le sorti di questo reality in declino. La notizia bomba è stata lanciata sui social e confermata da un utente in particolare che avrebbe riportato le parole dello stesso paroliere. Cristiano Malgioglio sarebbe una garanzia al GF Vip 3, ma davvero può bastare per riprendere la salita verso i picchi di ascolto? Cristiano Malgioglio ospite al GF Vip 3: la news che i fan ...

Grande Fratello Vip : Cristiano Malgioglio torna nelle prossime puntate? Leggi l’indiscrezione : Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio torna nella Casa? Che scoop! Nessuno lo ha dimenticato, adesso potremmo rivederlo. Cristiano Malgioglio tornerà L'articolo Grande Fratello Vip: Cristiano Malgioglio torna nelle prossime puntate? Leggi l’indiscrezione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

BOOM! Grande Fratello Vip 2018 : Cristiano Malgioglio rientra nella Casa : Cristiano Malgioglio - Grande Fratello Vip Al Grande Fratello Vip 2018 qualcosa non sta funzionando come dovrebbe. Il cast non sembra attrarre il pubblico come nelle due scorse edizioni e così, per smuovere un po’ le acque e risollevare gli ascolti, finora poco soddisfacenti, si è pensato al ritorno nella Casa di un ex concorrente. E mentre i vip si interrogano su chi potrà varcare di nuovo la porta rossa, DavideMaggio.it vi svela il ...

Cristiano Malgioglio torna al Grande Fratello Vip - lo scoop su Twitter : Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio torna nella Casa? Che scoop! Nessuno lo ha dimenticato, adesso potremmo rivederlo. Cristiano Malgioglio tornerà al Grande Fratello Vip nelle prossime settimane! La produzione potrebbe puntare su di lui per risollevare gli ascolti, che nelle prime puntate non hanno dato grosse soddisfazioni. C’è chi dice sia colpa del cast, e […] L'articolo Cristiano Malgioglio torna al Grande Fratello Vip, lo ...

Cristiano Malgioglio ritorna al Grande Fratello Vip 3 : lo scoop : Grande Fratello Vip, allarme ascolti: arriva Cristiano Malgioglio Cristiano Malgioglio potrebbe entrare presto al Grande Fratello Vip 3: a lanciare lo scoop è stato Davide Maggio, il quale su Twitter ha scritto questa frase: “Per smuovere un po’ le acque pare si stia pensando a Cristiano Malgioglio. Agghiacciante dover ricicciare un personaggio che ha funzionato nell’edizione precedente.” Non è stato comunicato quindi ...

Grande Fratello Vip 2018 : Cristiano Malgioglio rientra nella Casa : Cristiano Malgioglio - Grande Fratello Vip Al Grande Fratello Vip 2018 qualcosa non sta funzionando come dovrebbe. Il cast non sembra attrarre il pubblico come nelle due scorse edizioni e così, per smuovere un po’ le acque -e risollevare gli ascolti, finora poco soddisfacenti- si è pensato al ritorno nella Casa di un ex concorrente. E mentre i vip si interrogano su chi potrà varcare di nuovo la porta rossa, DavideMaggio.it vi svela il ...