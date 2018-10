Cozze contaminate da salmonella | allerta in Italia per i mitili distribuiti sul mercato

Allarme in tutta Europa : Cozze contaminate! Ecco cosa si rischia : È ancora Allarme rosso per il rischio di consumo di cozze contaminate in tutta Europa. Nelle scorse settimane il Rasff, il sistema di allerta europeo rapido per la sicurezza alimentare, ha lanciato un Allarme in tutta Italia, da Nord a Sud, per quanto riguarda cozze vive refrigerate contaminate dal batterio Escherichia Coli, riscontrato oltre i limiti di legge (ossia fino a 1.300 mpn per 100 grammi). L’Allarme è scattato poiché le cozze ...

Cozze greche contaminate : è allarme in tutta Italia : Pericolo Escherichia coli nelle Cozze vive provenienti dalla Grecia. L'allarme è stato lanciato dal RASFF (Food and Feed Safety Alerts), il Sistema di allerta europeo rapido per la sicurezza alimentare.I frutti di mare sono risultati contaminati dell'Escherichia Coli, un batterio pericoloso presente nelle acque inquinate da feci che può provocare nausea, fortissimi crampi addominali, diarrea e vomito con conseguenti danni per l'apparato ...

Cozze greche contaminate - allarme europeo : 'Contengono il batterio Escherichia Coli' : Nuovo allerta alimentare, stavolta riguarda le Cozze vive provenienti dalla Grecia, risultate contaminate dal batterio dell'Escherichia Coli, un batterio pericoloso, presente nelle acque inquinate da ...

Cozze contaminate da Escherichia Coli : l'allarme del Rasff e i consigli per i consumatori : L’ultimo allarme sulle Cozze contaminate è stato segnalato, poche ore fa, dal Rasff, il sistema di allerta europeo rapido per la sicurezza alimentare. Secondo il comunicato si tratta delle Cozze vive della specie ‘Mytilus Galloprovincialis’ provenienti dai mari della Grecia. I mitili sottoposti al controllo sarebbero risultati altamente contaminati dal batterio dell’Escherichia Coli, con valori oltre i limiti consentiti dalla legge. Cozze ...

Cozze vive contaminate da E.Coli : è allerta in tutta Italia : Nel corso degli ultimi giorni in tutta Italia è scattata l'allerta per quanto riguarda delle Cozze vive refrigerate. Secondo alcune analisi, queste sarebbero state contaminate dal batterio dell'Escherichia coli. A lanciare l'allarme è stato il Rasff, il sistema che ha il compito di verificare la sicurezza alimentare a livello europeo. Pericolo Cozze contaminate Le Cozze interessate al richiamo sono quelle vive refrigerate. In base alle indagini, ...

Cozze contaminate : ritiri in Italia e Austria : Continuano i ritiri di merce alimentare non conforme alle regolamentazioni vigenti. Si tratta di prodotti appartenenti alla cerchia dei beni di primo consumo e di prodotti invece esclusi da questa cerchia ma che comunque vengono richiesti e consumati. L'allarme che viene lanciato questa volta parte dal Rasff, il sistema europeo che monitora costantemente la sicurezza alimentare, e riguarda le Cozze vive refrigerate. Secondo quanto comunicato, le ...

Cozze contaminate da Escherichia Coli - l'allerta del Rasff : Secondo il sistema di allerta europeo per la sicurezza alimentare Rasff le Cozze vive refrigerate che esistono in commercio sono oggetto dell'attacco di un batterio altamente pericoloso per l'uomo noto come "Escherichia Coli", ed i limiti della sua divulgazione sono già stati superati: si parla di valori che vanno fino a 1300 MPN / 100 g. Una situazione che ha messo in allarme alimentare l'Italia come il resto dell'Europa, nel prolifico ambito ...

“Contaminate!”. Allarme rosso - oltre i limiti. Cozze vive refrigerate - cosa si rischia. Escherichia coli - i sintomi da non sottovalutare : cosa è l’Escherichia coli? Abbreviato di solito all’interno degli analisi o nei testi specialistici come E.coli. E’ un batterio gram-negativo. Sono almeno 171 i sierotipi. Ne esistono tantissime del tutto innocue e che vivono nel nostro intestino. Questi batteri infatti sono molto importanti per gli animali a sangue caldo, perché permettono di digerire bene il cibo. L’Escherichia coli è un nemico da non sottovalutare! Esso può contaminare ...