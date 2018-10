Cosa succede ora in Baviera?

I Telescopi spaziali Chandra e Hubble fuori uso e la souyz esplode. Cosa sta succedendo? : I Telescopi spaziali Chandra e Hubble fuori uso e la souyz esplode. Cosa sta succedendo nello spazio? Le apparecchiature spaziali della NASA stanno subendo delle forti ”anomalie” in questi ultimi periodi,iniziando dal caso del National Solar Observatory evacuato per questioni di sicurezza molto discutibili, passando all’atterraggio di emergenza compiuto giovedì 11 ottobre dalla Soyuz, fino alla cessione dei funzionamenti dei due ...

Playstation 4 - un messaggio fa bloccare la console/ Numerose segnalazioni nelle ultime ore : ecco Cosa succede : Playstation 4, un messaggio fa bloccare la console. Numerose segnalazioni nelle ultime ore: ecco cosa succede. La console va in blocco non riuscendo a riconoscere i caratteri(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 13:01:00 GMT)

Grande Fratello Vip - paura nella notte fuori dalla Casa : «Siete delle me***». Ecco Cosa sta succedendo : Insulti e parole grosse fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. La scorsa notte, mentre i concorrenti erano ancora svegli e si trovavano a chiacchierare in giardino, all'improvviso delle voci minacciose provenienti dall'esterno avrebbero catturato la loro attenzione. «Siete delle me***, avete rotto il c***». I vip sarebbero rimasti senza parole, ma Ecco cosa sarebbe successo. -- Un uomo del palazzo vicino alla Casa del Grande Fratello ...

Incidente Soyuz : ecco Cosa sappiamo e Cosa potrebbe succedere : Nel giro di pochi mesi, la Stazione spaziale internazionale potrebbe restare disabitata per la prima volta da quasi vent’anni. Questa la maggiore preoccupazione diffusa nelle ultime 24 ore tra le agenzie spaziali, una volta appurato che i due astronauti coinvolti nell’Incidente della Soyuz sono rimasti illesi e stanno bene. Le domande rimangono: che cosa abbiamo capito fino adesso del guasto alla navicella, e quali sono i futuri scenari ...

Pace fiscale : rottamazione cartelle o condono? Cosa sta succedendo? : Attorno a questa questione si sta sviluppando anche l'ipotesi di chiusura delle suddette cartelle previo pagamento di una somma minima, che il Viceministro dell'Economia e delle Finanze, Massimo ...

Il Segreto anticipazioni : Cosa succederà a METÀ NOVEMBRE 2018? : Il generale Simon Perez De Ayala (Chema Adeva) monopolizzerà le puntate italiane de Il Segreto in onda su Canale 5 a METÀ NOVEMBRE 2018; scopriamo insieme tutto quello che succederà a Puente Viejo grazie al nostro post che ricapitola tutte le anticipazioni: Perez de Ayala minaccia Irene. Scoperto che la giornalista Irene Campuzano (Rebeca Sala) vuole scrivere un reportage su di lui per portare alla luce tutte le malefatte che ha compiuto nel ...

Cosa succede dopo il guasto della Soyuz : La mancanza di alternative per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale potrebbe portare a un suo temporaneo abbandono The post Cosa succede dopo il guasto della Soyuz appeared first on Il Post.

Grande Fratello Vip 2018 - Ivan Cattaneo : «Mi piace Elia. Fuori potrebbe succedere qualCosa». Eleonora Giorgi ha una cotta per Sala? : Ivan Cattaneo ed Elia Fongaro “Mi piace Elia. Fuori potrebbe succedere qualcosa”. Ivan Cattaneo esce allo scoperto riguardo ai suoi sentimenti verso l’ex velino e la tenera simpatia che starebbe nascendo tra di loro nella casa del Grande Fratello Vip. Questa mattina il cantante si è aperto con Giulia Provvedi e Lory Del Santo, più che mai incuriosite dalla possibile nascita di una storia che sarebbe certo più sorprendente di quella, di cui già ...

Pio e Amedeo - girano voci strane : la clamorosa indiscrezione. Cosa sta succedendo alla coppia trash : Emigratis 4 ci sarà? Pio e Amedeo torneranno su Mediaset con il programma che gli ha regalato il successo negli ultimi anni? È questo il quesito che riguarda la coppia foggiana campione di ascolti televisivi. Quelli che speravano di veder tornare Pio e Amedeo alla ribalta con una quarta edizione di Emigratis, purtroppo, rimarranno delusi. Il programma, infatti, non è stato confermato per la prossima stagione televisiva di Mediaset. Il celebre ...

Sony ha ceduto sul cross-play di Fortnite ma ora Cosa succederà? : Diversi mesi fa in una serata piovosa in quel di Birmingham, aprii Discord e chiamai i miei amici dell'università dicendo: "Ok ragazzi, a cosa possiamo giocare tutti insieme?"La risposta fu: molto poco. Con il nostro gruppo diviso tra possessori di Xbox e PlayStation le risposte scontate erano da escludere. Fortnite, Rocket League, perfino Minecraft erano impossibili a causa di questa grande divisione. Finimmo per giocare ore e ore a ...

Torna Grey's Anatomy - ecco Cosa succederà nella nuova stagione - ma se non volete saperlo non leggete - : Ormoni a palla in questa nuova stagione di 'Grey's Anatomy', negli Usa in onda da tre settimane e da noi su FoxLife, canale 114 di Sky, dal 29 ottobre. È la quindicesima. Il che rende la serie ...