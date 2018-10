Corte dei Conti assolve la Romeo Gestioni da accusa di danno erariale

Corte dei Conti e Comune di Villafranca : botta e risposta su cessione quote Catullo a Save : Teleborsa, - L'ingresso di Save nel capitale della società Catullo di Verona ancora sotto la lente di ingrandimento della Corte dei Conti, che ha richiamato il Comune di Villafranca in relazione alla ...

Corte dei Conti e Comune di Villafranca : botta e risposta su cessione quote Catullo a Save : L'ingresso di Save nel capitale della società Catullo di Verona ancora sotto la lente di ingrandimento della Corte dei Conti, che ha richiamato il Comune di Villafranca in relazione alla cessione ...

Pedemontana Veneta - la Corte dei Conti fotografa l’incompiuta : fare chiarezza su costi - tempi e opere secondarie : Più che una richiesta di chiarimenti, è un ultimatum. Ultimo avviso agli amministratori regionali che stanno tentando di realizzare la Pedemontana Veneta, collegamento autostradale di 95 chilometri attraverso le province di Vicenza e Treviso, l’opera cantierata più grande in Italia. La spesa è lievitata Continuamente nel tempo ed attualmente è di circa 3 miliardi di euro, con la Regione Veneto che ha erogato un contributo straordinario di ...

Maurizio Belpietro : ‘Monti ha affossato l’Italia. dov’erano Bankitalia - l’Istat e la Corte dei Conti?’ : Maurizio Belpietro: ‘Monti ha affossato l’Italia. dov’erano Bankitalia, l’Istat e la Corte dei Conti?’ Maurizio Belpietro giornalista e conduttore televisivo italiano e Direttore de La Verità, al programma televisivo Di martedì condotto da Giovanni Floris dove tratta argomenti sulla politica, cultura, consumi, costume, società accusa Monti del fallimento Italiano. Tutto inizia con un massiccio confronto con la ...

Maxi risarcimento a dipendente Assisi - Corte dei Conti ferma condanna : Maxi risarcimento a dipendente Assisi, Corte dei Conti ferma condanna La procura della Corte dei Conti aveva chiesto la condanna a 20mila euro , l'equivalente di sei mesi di stipendio, euro in favore ...

Corte dei Conti : stime Pil ottimiste. Nordea : 'Taglio rating inevitabile' : 'Quanto all'efficacia del disegno di politica economica descritto nella Nota', secondo Buscema 'va considerato che gli effetti di stimolo della domanda derivanti dai provvedimenti proposti, si ...

Def - allarme Corte dei Conti e Bankitalia su sanatoria fiscale e pensioni : ... ove possibile, alleggerire l'onere fiscale- ammonisce Buscema- può incidere sulla stessa percezione di equità fiscale o introdurre nuove distorsioni nelle scelte adottate nel mondo del lavoro". Il ...

Conti pubblici e tasse : il warning della Corte dei Conti : Cosa che danneggia l'economia, "mina la fiducia di famiglie e imprese e riduce gli investimenti, stante il permanente rischio di instabilità finanziaria", dice il presidente della Corte. Per non ...

Pace fiscale - Corte dei Conti lancia allarme 'sanatorie fiscali' - premier Conte : 'ingiustificato' : "Il ripresentarsi di sanatorie fiscali può incidere sulla percezione di equità fiscale e introdurre nuove distorsioni nel mondo del lavoro". Così il presidente della Corte dei Conti, Angelo Buscema, nel corso di un'audizione al Parlamento sulla nota di aggiornamento del Def, riferendosi al provvedimento di Pace fiscale.

Def - le risposte a Tria. Bankitalia : ‘Scarso impatto su pil. Salita tassi pesa su famiglie’. Corte dei Conti : ‘Non rassicurante’ : Le previsioni di crescita del governo sono ottimistiche alla luce del contesto internazionale. L’andamento dei Conti pubblici descritto nella Nota di aggiornamento al Def, in generale, “non è rassicurante“, soprattutto per quanto riguarda l’andamento del debito/pil. Il reddito di cittadinanza e quota 100 per andare in pensione vanno disegnati “senza mettere a rischio la sostenibilità finanziaria del sistema”. ...

Def - Corte dei Conti : : quadro macroeconomico ottimistico - debito/Pil non rassicura : Se è discutibile il ruolo che l'indebitamento può giocare nel breve termine, vi è consenso nel ritenere che nel lungo periodo la crescita del debito danneggia l'economia, mina la fiducia di famiglie ...

Superstrada Pedemontana. Zanoni : 'Dalla Corte dei Conti nuova doccia fredda per Zaia Co. - ma la Regione continua a non rispondere' : ... dottor Antonio Mezzera, datata 5 ottobre e indirizzata a un folto gruppo di destinatari: presidenza del Consiglio, ministeri dei Trasporti, Economia e finanza, Cultura, Ambiente e ancora Anas, Anac, ...

Usa - Kavanaugh eletto giudice. Trump e i Repubblicani si prendono la Corte. Lo slancio dei conservatori verso il midterm : 50 sì contro 48 no. Con una maggioranza risicata il Senato Usa ha confermato Brett Kavanaugh alla Corte Suprema. Il voto è arrivato dopo una durissima battaglia legale e politica. La nomina di Kavanaugh è stata messa in pericolo dalle accuse di Christine Blasey Ford, la donna che riconosce nel giudice colui che avrebbe cercato di stuprarla trentacinque anni fa. Un’indagine dell’Fbi non ha però portato a nuove prove o a una conferma ...

La Corte d'Appello : 'Sì all'affidamento condiviso paritario dei figli minori' : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...