' Continuano gli insulti contro di noi e Stefano' | Ilaria cucchi

Diretta/ Polonia-Italia (risultato live 0-0) streaming video Rai : gli azzurri Continuano a sprecare! : Diretta Polonia Italia, streaming video e tv Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La nostra Nazionale gioca a Chorzow per la sua terza partita della Nations League(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 22:12:00 GMT)

Il sindaco di Lampedusa : “Porti chiusi? Macché. Gli sbarchi qua Continuano” : “Gli sbarchi a Lampedusa non sono mai finiti, i porti non sono chiusi. Dal mese di maggio c’è una media di cinque sbarchi al giorno. Ma la politica e il Governo cercano di cancellarci per creare contrasto con ciò che si va dicendo in giro sul tema degli sbarchi e dei respingimenti". Lo ha detto il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, in un'intervista a The Post Internazionale: "Tutte le persone ...

#Metoo - da Weinstein a Kavanaugh il movimento compie un anno. E gli scandali Continuano a emergere : Ha solo un anno, eppure è arrivato persino a far ballare la poltrona di giudice della Corte Suprema statunitense quasi certamente destinata a Brett Kavanaugh, in questi giorni indagato dall’Fbi con l’accusa di molestie sessuali da parte di tre donne. È il movimento #Metoo, nato il 15 ottobre 2017 su Twitter, dopo l’invito della produttrice e attivista statunitense Alyssa Milano a reagire allo scandalo Harvey Weinstein (in particolare dopo il ...

Ospedale San Marco Grottaglie - "Tra un comunicato e l'altro dell'Asl Continuano a smantellare la sanità ionica" : "Quello che è successo – continua Vico - è da politica della prima Repubblica. Avanti ieri si comunica una chiusura , ortopedia e ambulatori vari, , poi con un'altra nota si dichiara di rettificare ...

Se gli italiani Continuano a indebitarsi - cosa succede? : E’ allarme rosso. L’Italia grillina pur di mantenere le promesse elettorali dei 5Stelle finisce nel baratro greco. Dall’Europa intanto arrivano

Prezzi Rc auto - perché Continuano gli aumenti : A influire sono le differenze regionali, con alcune realtà come il Friuli Venezia Giulia dove i rincari ad agosto hanno superato il 6%

Ryanair - Continuano gli scioperi di piloti e assistenti di volo. Società : “Porteranno a tagli di posti di lavoro” : Dopo un’estate calda, sono attesi nuovi scioperi in casa Ryanair: il sindacato Cockpit ha annunciato per mercoledì 12 settembre una nuova mobilitazione di 24 ore in Germania. La prima che vedrà sia piloti sia assistenti di volo incrociare le braccia. E in tutta risposta la Società ha già cancellato 150 dei 400 voli da e per la Germania in programma. Ma non solo, è fissata per il 28 settembre la data del prossimo sciopero congiunto in sette ...

“Sbarchi fantasma”. Ecco come Continuano ad arrivare gli immigrati in Italia. Le nuove strategie dei trafficanti : “Non ho ricevuto nessuna telefonata. Ho tanti difetti, ma decido con la mia testa”. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, intervenuto ieri mattina nell”Indignato speciale’ su Rtl102.5, ha smentito di aver ricevuto una telefonata dal vice premier Di Maio dopo la polemica con i magistrati siciliani sull’indagine sulla ‘Diciotti’. “Non ho fatto né un attacco alla magistratura il giorno prima, né ...

Buccino - Continuano i furti : rubati un decespugliatore e un'auto : Approfondimenti Furto in due fattorie di Buccino: è caccia ai ladri 29 agosto 2018 continuano i furti nel Vallo di Diano . E, precisamente, nella frazione Tufariello di Buccino . Il nuovo furto La ...

Si toglie la vita in carcere impiccandosi con le lenzuola. Il Sappe "i detenuti Continuano a suicidarsi - ma non importa a nessuno" : Solo qualche riga nella cronaca locale ed avanti il prossimo». Celle piene zeppe, violenze, pochi agenti. Sono sempre i numeri che raccontano i problemi, come il sovraffollamento " denunciato da ...

Libia - Continuano gli scontri intorno a Tripoli : il premier Al-Serraj proclama lo stato di emergenza nella capitale : continuano gli scontri tra milizie intorno alla capitale della Libia, tanto che il consiglio presidenziale guidato da Fayez Al-Serraj ha deciso di proclamare lo stato di emergenza a Tripoli. Questo mentre diversi media locali riferiscono dell’avanzata a sud della Settima brigata di Tarhuna che formalmente risponde al ministero della Difesa del governo guidato dallo stesso Al-Serraj, ma si è scontrato con i gruppi ad esso fedeli, con violenti ...

Disoccupazione in calo a luglio. Continuano a crescere i lavoratori a termine : Teleborsa, - A luglio, seppure in misura più contenuta rispetto a giugno, si stima ancora una flessione dell'occupazione. In termini sia congiunturali sia tendenziali - spiega l'Istat - si rileva un ...