Continua lo scontro su Ponte Morandi fra ministero e Autostrade

Lupiae - lo scontro Continua. Rotundo : "Abbassiamo i toni : meno demagogia" : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Mara Fasone contro Teresa Langella/ Uomini e donne - video : lo scontro Continua dopo la puntata! : Mara Fasone e Teresa Langella, protagoniste di una furiosa lite a Uomini e donne: tra accuse e rimproveri, entra in scena l'ex tentatore Andrea Del Corso.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 15:00:00 GMT)

Pif vs Matteo Salvini - lo scontro Continua : 'La 'ndrangheta fa più danni degli immigrati' : Lo scontro è iniziato alcuni giorni fa, quando Pif pseudonimo di Pierfrancesco Diliberto ha deciso di inoltrare un messaggio al ministro dell'Interno. ''Io voglio un ministro che dica 'abbiamo abbattuto una casa abusiva', non 'una casa abusiva dei sinti'' aveva affermato il regista, ricevendo in cambio un duro tweet del vicepremier Matteo Salvini. Oggi, Pif ha pubblicato un video in cui replica e chiarisce la propria posizione, aggiungendo che ...

Pif vs Matteo Salvini - lo scontro Continua : 'La 'ndrangheta fa più danni degli immigrati' : Lo scontro è iniziato alcuni giorni fa, quando Pif (pseudonimo di Pierfrancesco Diliberto) ha deciso di inoltrare un messaggio al ministro dell'Interno. ''Io voglio un ministro che dica 'abbiamo abbattuto una casa abusiva', non 'una casa abusiva dei sinti'' aveva affermato il regista, ricevendo in cambio un duro tweet del vicepremier Matteo Salvini. Oggi, Pif ha pubblicato un video in cui replica e chiarisce la propria posizione, aggiungendo che ...

Usa-Cina - Continua lo scontro sui dazi : 21.34 In risposta ai nuovi dazi annunciati dal presidente Usa Trump scatta la rappresaglia della Cina. Pechino, a partire dal 24 settembre, imporrà nuove tariffe commerciali su beni "made in Usa" per 60 miliardi di dollari. E contro gli ultimi dazi Usa, ha deciso di ricorrere all'Organizzazione mondiale del Commercio (Wto). Intanto Trump si dice aperto ai colloqui con la Cina e aggiunge che forse si arriverà ad un accordo. Ma avverte: Pechino ...