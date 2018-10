Conte | Reddito di cittadinanza su base geografica

Conte : il reddito di cittadinanza sarà geografico : E introduce uno scenario che va incontro ad alcune idee in voga nel mondo leghista: «Stiamo pensando, ad esempio, a come modulare le offerte di lavoro sulla base della distribuzione geografica». La ...

Reddito di cittadinanza - Conte svela : 'Pensiamo distribuzione su base geografica' : Giuseppe Conte partecipa alla scuola di formazione della Lega, in corsa a Milano, e parla del Reddito di cittadinanza. Una misura agognata dal programma pentastellato, ma che ormai risulta pienamente condiviso dal Carroccio. L'esecutivo è pronto a battersi affinché venga messa in atto gia' a partire dal prossimo anno e il Presidente del Consiglio ci tiene a sottolineare che non si tratta di una misura assistenzialista, come qualcuno intende ...