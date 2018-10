Consiglio dei Ministri su manovra 2 ore di ritardo per ultimo confronto Salvini-Di Maio

Decreto fiscale - ecco la bozza arrivata in Consiglio dei ministri : ecco la bozza più aggiornata del Decreto legge fiscale predisposto dal governo. Il testo completo Il Decreto fiscale stanzia 130 milioni in più nel 2018 per le missioni internazionali. E' quanto ...

Manovra - al via il vertice sul decreto fiscale prima del Consiglio dei ministri : E, rivolto al ministro dell'Economia Tria, afferma: 'Sarebbe più decoroso se si dimettesse'. Tante le scadenze che vedono l'Italia in prima linea nelle prossime settimane. Nei prossimi giorni, la ...

Decreto fiscale - niente accordo M5s-Lega : oggi l’ultimo vertice last minute prima del Consiglio dei ministri sulla manovra : La clessidra è rovesciata ma l’intesa sul Decreto fiscale nel governo e nella maggioranza M5s-Lega non c’è ancora. Nel testo, come noto, dovrebbe essere contenuta la “pace” voluta dal Carroccio, ma l’articolato è ancora quasi tutto da scrivere. La domenica sera è stata di lavoro per l’esecutivo: a Palazzo Chigi si sono riuniti per circa 3 ore il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il ministro ...

Onu - Italia eletta nel Consiglio dei Diritti Umani con 180 voti su 189. Conte : “La promozione del dialogo è nel nostro Dna” : “L’Italia ha nel suo Dna la promozione del dialogo. E oggi l’Assemblea Generale dell’Onu ha riconosciuto il nostro ruolo nel Mediterraneo e nel mondo, il nostro essere sempre in prima fila quando si tratta di tutelare e salvaguardare i Diritti Umani”. Così il premier Giuseppe Conte con un post su Facebook ha commentato l’elezione dell’Italia nel Consiglio dei Diritti Umani dell’Onu per il triennio 2019-2021. Il Paese è ...

Consiglio - "invasione" dei dipendenti Lupiae : Salvemini tira dritto. Vertenza della partecipata in Prefettura : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Il Senato approva il Def : lunedì la manovra in Consiglio dei Ministri : Il Senato ha approvato la Nota di aggiornamento al Def con 165 voti favorevoli, 107 contrari e 5 astenuti. I Senatori hanno dunque dato il via libera alle previsioni di bilancio contenute nel documento di economia e finanza che prevedono un deficit pari al 2,4% per l'anno 2019, 2,1% per l'anno 2020 e 1,8% per l'anno 2021.Continua a leggere

Caltagirone : Consiglio comunale dei ragazzi - con la consulente allo spettacolo : Consiglio comunale dei ragazzi, domani 11 ottobre incontro con la consulente per le attività artistico – teatrali e dello spettacolo

Decreto fiscale non va in discussione in Consiglio dei ministri : rinviato di 5 giorni per il braccio di ferro sulla “pace” : Il Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio non sarà all’ordine del giorno del consiglio dei ministri convocato per domani, mercoledì 10, a Palazzo Chigi. Secondo alcune fonti di governo la discussione potrebbe essere rinviata addirittura a lunedì. Spiega l’AdnKronos che mancano in particolare le norme per velocizzare i tempi della sanità e introdurre il meccanismo per risarcire i cosiddetti “truffati delle ...

Il Consiglio Comunale di Messina - schierato all'unanimità per la celebrazione dei Matrimoni civili al di fuori della casa Comunale : Stamane il Consiglio Comunale di Messina, all'unanimità dei presenti eccezion fatta per il presidente Claudio Cardile ha impegnato il sindaco Cateno De Luca : -ad approvare con apposita delibera di ...

Sicilia - il Consiglio dei ministri blocca il progetto dell’inceneritore nella Valle del Mela : Il consiglio dei ministri ha bloccato l’iter per la realizzazione dell’inceneritore della Valle del Mela, in provincia di Messina. Il progetto dell’azienda bresciana A2A aveva suscitato le accese proteste di cittadini e ambientalisti. L’inceneritore doveva essere costruito all’interno della centrale termoelettrica di San Filippo del Mela, a 6 chilomentri da Milazzo. “Abbiamo dato il no a un inceneritore che sarebbe stato fatto sulla ...

Serie B - Consiglio dei Ministri cambia legge sui ricorsi : ora deciderà il Tar del Lazio : La composizione dell'attuale campionato di Serie B potrebbe tornare nuovamente in discussione. Dopo la decisione del Tribunale Figc di dichiarare inammissibili i ricorsi delle cinque società che ...

Il Consiglio dei Ministri approva la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2018 : Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, NaDef, 2018. Il programma di politica economica e finanziaria del Governo illustrato nella NaDef è coerente con il contratto di Governo e con la risoluzione parlamentare sul Def ...

Def - iniziata riunione Consiglio dei ministri a palazzo Chigi : All'ordine del giorno fra le altre cose la nota di aggiornamento del Def sulla quale si baserà la legge di Bilancio e che è stata oggetto del vertice sulla politica economica svoltosi prima della ...

Il giorno del Def : vertice sulla manovra - poi il Consiglio dei ministri. L'attesa per i saldi di bilancio : Il vertice di governo sulla Legge di bilancio e sulla nota di aggiornamento al Def inizia alle 16 di oggi pomeriggio. A seguire, è atteso il Consiglio dei ministri. Qui la diretta per seguire gli aggiornamenti in tempo reale.15.55 Capogruppo Lega Camera: "Deficit a 2,4-2,6% non è una tragedia". "Il nostro obiettivo è realizzare le proposte contenute nel Contratto di governo: se questo vuol dire arrivare al 2,4, al 2,6% di ...