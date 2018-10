Congedo per malattia e passaggio di ruolo | le risposte ai vostri quesiti 15 ottobre

Petizione online per salvare il Congedo di paternità : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Petizione online per salvare il Congedo di paternità : Il congedo di paternità rischia di sparire se non verrà rifinanziato con la prossima Legge di bilancio. Dal 1°gennaio, i neo papà potrebbero perdere la retribuzione obbligatoria al 100% garantita dal

Permessi 104 e Congedo straordinario per i lavoratori part time : In una recente nota, l’Inps fornisce dei chiarimenti per quanto riguarda la fruizione dei Permessi giornalieri della Legge 104 ed il congedo straordinario dai lavoratori che svolgono il part time. Ai lavoratori dipendenti con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/92 e ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave, vengono concessi, in presenza di determinate ...

Scuola - stipendi docenti : nuova sentenza sul Congedo parentale per il figlio minore di 12 anni : Il Giudice del Lavoro di Grosseto ha emesso un’importante sentenza per quanto riguarda il congedo parentale chiesto dal lavoratore per il figlio minore di 12 anni. Nello specifico, il congedo parentale deve essere retribuito al cento per cento nei primi trenta giorni. Scuola, il congedo parentale chiesto per il figlio con età inferiore agli anni 12 non decurta ferie e anzianità La sentenza è giunta in seguito ad un ricorso presentato da ...

Congedo di paternità - perché allungarlo e renderlo obbligatorio : Sarà un banco di prova importante, per un governo che sostiene di voler tutelare “la famiglia”, sebbene solo di un certo tipo a quanto è parso fin dai primi giorni dalle dichiarazioni del ministro leghista Lorenzo Fontana. Si tratta del Congedo di paternità obbligatorio remunerato. La Legge di Bilancio dello scorso anno l’aveva esteso da due a quattro giorni. Una durata evidentemente ridicola, quasi da barzelletta, ma che per il retroterra del ...

Congedo di paternità - la sperimentazione a 4 giorni? Scade a fine anno. L’appello perché diventi strutturale : Il Congedo di paternità a quattro giorni ha i giorni contati. perché mentre Legge di Bilancio 2017 ha esteso per l’anno in corso il Congedo obbligatorio remunerato, se l’attuale governo non deciderà di confermarla, la sperimentazione si concluderà entro la fine del 2018. Decretando l’annullamento di quel passo in avanti (anche se timido) compiuto in direzione di un riequilibrio dei compiti tra entrambi i genitori e di una conciliazione ...

Poliziotto in Congedo per malattia fa l'arbitro di calcio : sospeso : Si era messo in congedo per malattia per tre volte, lamentando rispettivamente «enteropatia tibiotarsica», «colica addominale» e «faringite». Poi però scendeva in campo, con tanto di casacca, per ...

Chi adotta un cucciolo ha diritto a lavorare da casa per una settimana : è il Congedo di furternity : Connor McCarthy, di Minneapolis, ha dato il benvenuto al nuovo componente della sua famiglia: Bentley, un goldendoodle di due mesi. Grazie al «congedo di furternity» concesso dalla società di cui è dipendente, la Nina Hale, che si occupa di marketing digitale a Minneapolis, per una settimana ha potuto lavorare da casa con orario flessibile, e aiutare Bentley ad ambientarsi. «Credo che il fatto che io abbia potuto passare più tempo a casa e abbia ...

Molto rumore per niente : la Svizzera parla di Congedo parentale : La politica della famiglia è tradizionalmente trascurata in Svizzera, a differenza dei paesi limitrofi, che hanno sviluppato una politica della famiglia e delle nascite a partire dalla Seconda guerra ...