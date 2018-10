ilfattoquotidiano

Concerto U2, biglietto venduto a oltre 200 euro ma il posto non esiste. Mediolanum Forum: "Già successo in quel set…"

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Avevano comprato su TicketOne due biglietti per ildegli U2 del 12 ottobre aldi Assago. Settore C27, fila 1, posti 7 e 8, “pacchetto vip argento”, quello da veri fan. Ma la coppia, arrivata all’interno del palasport, ha avuto un’amara sorpresa. Una delle due sedute prenotate era innte. In quello spicchio di tribuna, infatti, l’ottavo sedile della prima fila è occupato dalle scale di passaggio, quindi non sarebbe neanche vendibile. La denuncia è arrivata dalla stessa donna che ha comprato il, Serena Zampolli, che al Fattoquotidiano.it ha raccontato la vicenda. “Siamo arrivati e ilnon c’era. E dire che l’avevamo pagato, in prevendita,200, molto più del normale prezzo fissato a 120. Così ci siamo subito rivolti a un addetto della Live Nation (la società che ha ...