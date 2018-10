Come funziona il ' network delle idee' creato da una bolognese di 29 anni

Fibra ottica - Come funziona la rete costruita sul raddoppio del traffico dati in Italia : Il nome ha riferimenti biblici, anche se quando si parla di Zion in Open Fiber si preferisce citare Matrix. O, tutt’al più, Bob Marley. Ciò che più conta, però, è che la società partecipata al 50% da Enel e Cassa depositi e prestiti ha completato la sua rete di Fibra ottica da 6.300 chilometri in tecnologia Eon (elastic optical network), la più estesa in Italia. E per capire meglio come funzioni, Wired ha incontrato Domenico Angotti, a ...

Reddito di cittadinanza - Come funziona in Germania : Roma, 14 ott., AdnKronos, - Il Reddito di cittadinanza in Italia è ancora tutto da realizzare. In Europa, però, numerosi Paesi hanno da tempo implementato forme di Reddito minimo garantito con l'...

Come funziona il modello tedesco di reddito di cittadinanza che Conte sta studiando : Il premier Giuseppe Conte ha spiegato Come dovrebbe funzionare il reddito di cittadinanza e ha introdotto il principio di 'modulazione su base geografica'. "Stiamo pensando a Come modulare le offerte di lavoro sulla base della redistribuzione geografica. Sono tutti dettagli che aiuteranno a rendere più o meno efficace la riforma" ha detto al termine della lezione tenuta alla scuola politica della Lega, secondo ...

Reddito di cittadinanza - Come funziona in Germania : Il Reddito di cittadinanza in Italia è ancora tutto da realizzare. In Europa, però, numerosi Paesi hanno da tempo implementato forme di Reddito minimo garantito con l'obiettivo di assicurare ...

Arriva Dolfi : sembra una saponetta ma è una lavatrice da viaggio. Ecco Come funziona : Si chiama Dolfi e a vederla sembra una saponetta. Ed è anche leggera (pesa 300 grammi) silenziosa e a basso consumo energetico. È stata lanciata da poco e ne stanno parlando tutti perché è una vera rivoluzione. Una svolta, chiamiamola pure così. Dolfi è una lavatrice portatile nata dall’idea di una startup tedesca nel 2015 che si è fatta conoscere tramite il sito di crowdfunding Indiegogo e lì, in pochissimo tempo, ha raggiunto il budget ...

Come funziona un centro per la sicurezza informatica e la difesa dai cyberattacchi : Soc Leonardo Chieti (Foto: Leonardo Spa) Il Security Operation Center (Soc) di Chieti, in Abruzzo, è un luogo in fermento, anche se delle operazioni che compie si sente parlare molto poco. Un atteggiamento fedele all’obiettivo della massima sicurezza che persegue, tanto che in taluni casi le domande poste sulle attività del centro sulla sicurezza informatica di Leonardo, sono rimaste senza risposta. Il Soc fa parte della galassia ...

Barnard spiega la DISRUPTION a tutti : Come funziona nel cuore. - : E sapete il nome della scienza che oggi produce i miracoli d'immagini, colori, suoni, e intelligenze artificiali che abbiamo attorno, e con essi la Disrutpion: la Meccanica Quantistica con la sua ...

FUT Division Rivals : cos’è e Come funziona la nuova modalità competitiva di FIFA 19. : Fut Division Rivals è la nuova modalità competitiva di FIFA 19 che va essenzialmente a sostituire quelle che erano le Divisioni online. Si tratta di una competizione settimanale online che, per certi versi, ricorda quelle che sono le Squad Battles, introdotte per la prima volta lo scorso anno. In questa guida cercheremo di illustrare quelle […] L'articolo FUT Division Rivals: cos’è e come funziona la nuova modalità competitiva di ...

Le nuove etichette carburante entrano in vigore. Ecco Come funzionano : Sui veicoli nuovi si troveranno in prossimità del tappo del serbatoio di carburante, in ogni stazione di servizio sia sul distributore che sulla pistola della pompa per l'erogazione. Sono le nuove etichette carburante in vigore dal 12 ottobre in attuazione del regolamento europeo 2014/94, recepito in Italia con un decreto legislativo del 2017.Tutto è nato, spiegano all'Unione Petrolifera (Up), "dall'esigenza di rendere uniforme, in ...

Come funziona la filiera dei 'bangla' - il nuovo obiettivo di Salvini : Negli ultimi anni, soprattutto nelle grandi città, si sono diffuse a macchia d'olio, spesso in parallelo con la chiusura di analoghi esercizi gestiti da italiani, che non riescono a competere con i prezzi bassi e gli orari di apertura prolungati fino al cuore della notte. Sulla carta sono frutterie ma vendono un po' di tutto e, a tarda sera, vi si acquistano soprattutto alcolici. A gestirle sono spesso cittadini bengalesi, ...

Come funziona Telegram : Negli ultimi anni sono nate diverse applicazioni per la messaggistica istantanea ma le più famose sono sicuramente WhatsApp e Telegram. Soprattutto quest’ultima, grazie ai vari aggiornamenti ricevuti, ha introdotto varie funzionalità che hanno permesso agli leggi di più...

Come funziona Thunderbolt 3 - la super-porta per collegare il mondo digitale - : La tecnologia Thunderbolt 3 unisce la larghezza di banda alla versatilità dello standard USB-C, offrendo una porta universale, versatile e potente. MacBook Pro 15 offre 4 porte Thunderbolt 3: è ad ...

SixthContinent - cos’è e Come funziona : Tutti vogliamo guadagnare soldi online stando comodamente sul divano di casa. Questo è praticamente un dato di fatto, ma spesso qualcuno ci riesce. Magari ci hai anche provato con i soliti servizi offerti dalle piattaforme online che promettono provvigioni, ma che puntualmente obbligano sempre a spese iniziali. Il solito “Paga 99€ ed entra nel gruppo per sapere tutto su come guadagnare denaro da casa!” Ovviamente non andremo a parlarvi di ...

Come funzionano gli sgomberi a Milano e provincia e chi se ne occupa : Quando si decide di vuotare appartamenti o cantine, il problema più grosso è capire Come si deve procedere. Per fortuna