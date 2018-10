Colonia | «Presi ostaggi in una farmacia della stazione» Allarme | sparati dei colpi Video

Colonia - spari in stazione. «Presi ostaggi in una farmacia» : La situazione non è ancora chiara, ma un intervento massiccio della polizia e dei vigili del fuoco è in corso nella stazione centrale di Colonia. La stazione è stata evacuata....

Germania - evacuata la stazione centrale di Colonia : “Presi degli ostaggi” : Grande dispiegamento di polizia nella stazione centrale di Colonia, che è stata evacuata. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe stata fermata in una farmacia della Breslauer Platz. Ci sarebbero ostaggi. I testimoni hanno riferito che intorno alle 12,50 sono stati sparati colpi di arma da fuoco. ...