Colonia | presa di ostaggi nella farmacia della stazione centrale Uditi degli spari

Colonia - spari in stazione. «Donna presa in ostaggio in una farmacia» : La situazione non è ancora chiara, ma un intervento massiccio della polizia e dei vigili del fuoco è in corso nella stazione centrale di Colonia. La stazione è stata evacuata....

Colonia - spari in stazione. «Donna presa in ostaggio in una farmacia» : La situazione non è ancora chiara, ma un intervento massiccio della polizia e dei vigili del fuoco è in corso nella stazione centrale di Colonia. La stazione è stata evacuata....