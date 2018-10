Colonia | liberata donna presa in ostaggio in stazione Video ultime notizie | Germania

Evacuata stazione di Colonia. Donna presa ostaggio - poi liberata : Paura in Germania. Ma alla fine tutto si è concluso bene. È stato arrestato dalla polizia ed è gravemente ferito l"uomo che, nella tarda mattinata di oggi, ha preso in ostaggio una Donna nella farmacia della stazione centrale di Colonia. Secondo quanto riferito dal quotodiano Kolner Stadt Anzeiger, anche la Donna è ferita, ma in modo lieve. A quanto affermato dalle forze dell"ordine, l"uomo - probabilmente armato - è stato messo "sotto ...