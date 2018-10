Colonia | liberata donna in ostaggio Tre feriti | preso sequestratore

Germania - Colonia : liberata la donna in ostaggio. Arrestato l'uomo : E' finito nel migliore dei modi il sequestro di una donna avvenuto oggi, 15 ottobre 2018, nella stazione centrale di Colonia , in Germania, da parte di un uomo del quale non sono ancora note le ...

