Coldiretti | in Italia oltre 4 pacchi di zucchero su 5 arrivano dall’estero

Zucchero - Coldiretti : “Senza interventi addio produzione in Italia” : Senza interventi urgenti è a rischio la sopravvivenza della produzione di Zucchero italiano. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente la richiesta dello stato di crisi nel settore dello Zucchero che l’Italia si appresta a chiedere alla Commissione europea durante il Consiglio agricoltura, in programma lunedì prossimo in Lussemburgo. A fronte di un consumo di oltre 1,7milioni di tonnellate, in Italia – spiega la ...

Terremoto Centro Italia - Coldiretti : in campagna perso oltre mezzo miliardo : Gli agricoltori e gli allevatori terremotati hanno perso in due anni oltre mezzo miliardo di euro solo a causa del crollo delle produzioni e delle vendite senza contare i danni strutturali a stalle, case e fabbricati rurali. E’ quanto afferma un’analisi della Coldiretti su dati Istat diffusa in occasione dell’apertura del più grande mercato degli agricoltori, dei pastori e degli allevatori terremotati di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo al ...

Terremoto Centro Italia - Coldiretti : -70% di vendite nei paesi svuotati - agricoltori a Roma : Nei paesi svuotati e con il turismo in lenta ripresa si registra ancora un crollo del 70% delle vendite che sta soffocando l’economia locale, a partire dagli agricoltori e gli allevatori che sono rimasti nonostante le difficoltà. E’ quanto afferma un’analisi della Coldiretti in occasione dell’apertura del più grande mercato degli agricoltori, dei pastori e degli allevatori terremotati di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo al Villaggio della ...

Coldiretti - cala raccolta olio italiano : 11.55 Crolla del 38% quest'anno la produzione di olio di oliva made in Italy che cala ad appena 265 milioni di chili, vicino ai minimi storici.Lo afferma Coldiretti nel commentare le previsioni divulgate dall'Ismea per l'Italia alla Giornata nazionale dell'extravergine italiano al Villaggio contadino al Circo Massimo a Roma,che ha dato inizio alla spremitura delle olive in Italia. A pesare sono stati il gelo invernale di Burian e i venti ...

Domani arriva l’olio nuovo : giornata dell’extravergine italiano al Villaggio contadino Coldiretti : Inizia la raccolta delle olive in Italia con migliaia di agricoltori che lasciano le campagne per difendere nella Capitale il prodotto più rappresentativo della dieta mediterranea nella giornata nazionale dell’extravergine italiano, Domani Sabato 6 ottobre 2018, dalle 8,00 al Villaggio della Coldiretti al Circo Massimo a Roma #STOCOICONTADINI con la presenza tra gli altri del Vicepremier Luigi Di Maio alle ore 10, della presidente di Fratelli ...

Ambiente - Coldiretti : domani arriva l’Arca di Noè dell’agricoltura italiana : Una vera e propria Arca di Noè dove scoprire, i cibi, le piante e gli animali salvati dall’estinzione grazie al lavoro di generazioni riconosciuto e sostenuto dai “Sigilli” di Campagna Amica sarà aperta all’inaugurazione al Villaggio della Coldiretti nella Capitale L’appuntamento è a Roma al Circo Massimo dove accorreranno decine di migliaia di agricoltori dalle diverse regioni a partire dalle ore 8 di domani venerdì 5 Ottobre, per far conoscere ...

Incendi - Coldiretti : con Monte Serra salgono a 13600 gli ettari di bosco andati a fuoco in Italia nel 2018 : Con le fiamme sul Monte Serra salgono a circa 13600 gli ettari di bosco andati a fuoco in Italia nel corso del 2018 a causa dello scoppio di 136 Incendi lungo la Penisola. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti, sulla base dei dati Effis, in riferimento ai nuovi Incendi sul versante lucchese del Monte Serra dove in una sola settimana è andato distrutto quasi il 10% del territorio boschivo Italiano colpito durante l’anno. I nuovi ...

Coldiretti : 3 italiani su 4 partecipano alle sagre - boom in autunno : Quasi tre italiani su quattro (71%) hanno scelto di partecipare nel 2018 a sagre, fiere e feste di Paese che si concentrano tradizionalmente all’inizio dell’autunno, favoriti quest’anno dal bel tempo con caldo e sereno: lo ha rilevato un’indagine Coldiretti/Ixe’ in occasione della Festa dell’uva e del vino che si festeggia in molte fattorie, botteghe e mercati di Campagna Amica lungo la Penisola. “Dall’indagine si evidenzia ...

Inflazione - Coldiretti : "In Italia consumi alimentari stagnanti" : La spesa alimentare è la principale voce del budget delle famiglie dopo l'abitazione con un importo complessivo di 244 miliardi, elemento fondamentale per la ripresa dell'economia. "In questo ...

Dazi - Coldiretti : in Italia nel 2018 aumentate del 49% le importazioni di soia statunitense : La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina ha effetti anche sul commercio estero dell’Italia che nel 2018 ha aumentato del 49% le importazioni di soia statunitense duramente colpita dalle ritorsioni cinesi scattate dopo le prime misure adottate dagli Stati Uniti nei confronti del gigante orientale. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al primo semestre del 2018. Le importazioni di soia statunitense sono al centro ...

Coldiretti : spesa dal contadino per 6 italiani su 10 : Quasi sei italiani su dieci (59%) hanno fatto la spesa dal contadino almeno una volta al mese nell’ultimo anno in frantoi, malghe, cantine, aziende, agriturismi o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti locali a chilometri zero direttamente dai produttori: lo rileva un’analisi Coldiretti/Ixe’ presentata a Terra Madre Salone del Gusto organizzato da Slow Food a Torino, che dedica un apposito spazio alle esperienze di agricoltura ...

Coldiretti : a un anno da firma Ceta -3% vino italiano in Canada : Roma, 20 set., askanews, - Calano del 3% le bottiglie di vino Made in Italy esportate in Canada nel primo semestre del 2018 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E' quanto emerge da una ...

Italia-Cina - Coldiretti : “+376% di export agroalimentare : Le esportazioni di prodotti agroalimentari Made in Italy in Cina sono praticamente quadruplicate (+376%) in valore negli ultimi dieci anni con la progressiva apertura del gigante asiatico a stili di vita occidentali. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente la visita del vicepremier Lugi Di Maio in Cina con l’obiettivo di rimuovere le barriere non tariffarie che impediscono di esportare liberamente Se infatti è stato rimosso ...

Coldiretti : un milione di cinghiali in Italia - raddoppiati in 10 anni : A seguito delle numerose segnalazioni di branchi di cinghiali sulla Cassia a Roma e nel quartiere San Paolo di Bari, Coldiretti rende noto che sarebbero un milione i cinghiali in tutta Italia. raddoppiati negli ultimi dieci anni “distruggono i raccolti, sterminano animali allevati, causano incidenti per danni stimati in centinaia di milioni di euro nell’ultimo decennio, senza contare i casi in cui ci sono state purtroppo anche ...