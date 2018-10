Coldiretti | è “rosa” oltre un’azienda agricola su 4

meteoweb.eu

: RT @lefrasidiosho: Arrivano le pecore tosaerba da dislocare nei parchi di Roma #Raggi #coldiretti - zucche_rosa : RT @lefrasidiosho: Arrivano le pecore tosaerba da dislocare nei parchi di Roma #Raggi #coldiretti -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) In Italia più di 1 aziendasu 4 è guidata da donne con il 45% delle circa 215mila imprese “in rosa” che si concentra al sud dalla Sicilia alla Puglia, dalla Calabria alla Campania, dalla Basilicata al Molise. E’ quanto emerge da un’elaborazione disu dati Unioncamere in occasione della Giornata mondiale delle donne rurali che ha visto l’elezione a Palazzo Rospigliosi a Roma di Monica Merotto, allevatrice di bovini Limousine e produttrice di olio e vino in Toscana, come nuova responsabile nazionale di Donne Impresala maggiore associazione femminile di categoria. Al suo fianco per cinque anni, in rappresentanza di tutte le regioni d’Italia, una giunta formata dalle due vice presidenti Rita Licastro, olivicoltrice della Calabria e Chiara Bortolas coltivatrice di ortaggi in Venetoa Elisabetta Secci dalla Sardegna, Wilma Pirola dalla Lombardia, Cristina ...