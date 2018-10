Codacons | strage di pedoni su strade Capitale | +35% rispetto 2017

romadailynews

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Roma – Troppimorti sulledi Roma, mentre il numero di incidenti non accenna a diminuire. Lo afferma il, commentando i dati della Polizia locale di Romae riferiti al primo trimestre del 2018. “Si tratta di numeri impressionanti, soprattutto se si guarda ai, vittime di unache ha prodotto 19 morti solo nei primi tre mesi dell’anno- spiega il presidente Carlo Rienzi- Il numero di decessi tra iha subito un incremento delallo stesso periodo del, mentre il numero di incidenti non si e’ ridotto.” “I dati della polizia locale, inoltre, non tengono conto della valanga di incidenti avvenuti dopo l’emergenza neve a Roma, quando le buche stradali hanno incrementato i sinistri”. “E’ impossibile non vedere un nesso tra morti e incidenti stradali e lo stato disastroso ...