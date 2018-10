Coccidiosi del cane | sintomi e terapia

ideegreen

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Lacolpisce in particolare cani e gatti ma non sono i soli questi quadrupedi da noi tanto amati, ad essere vittime della, una patologia che affligge anche altri esseri viventi in modo meno accanito ma comunque fastidioso. Si tratta di una malattia non di recente scoperta, se ne parlava già negli anni Trenta ma ai tempi era più che altro un problema che interessava animali da cortile o da allevamento, intendo quindi creature come conigli e polli. Certo fa molto l’igiene, quando di parla di, e ai tempi c’erano molti meno controlli e standard più bassi anche nel nostro paese. Oggi in alcuni Stati in via di sviluppo purtroppo il livello di pulizia non è ancora sufficiente per non sentire parlare diper animali da allevamento, dalle nostre parti invece le sue vittime preferite sono diventate i cani, I cani in verità a pari merito con i gatti. ...