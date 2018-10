: Cnn:Trump cresce in sondaggi rielezione - TelevideoRai101 : Cnn:Trump cresce in sondaggi rielezione - Cyber_Feed : • News • #Cnn:Trump cresce in sondaggi rielezione - kenspack : RT @realTuckFrumper: CNN Poll: More see Trump win likely as Biden leads crowded Democratic field -

Sempre più americani cominciano a pensare che Donaldsarà rieletto alla presidenza per un altro mandato nel 2020,secondo uno Ssrs per Cnn. Gli intervistati sono divisi,con il 46% sicuro dellae il 47% convinto del contrario. A marzo gli elettori convinti chenon sarebbe stato confermato erano il 54%.L'aumento di coloro che si schierano per una probabilesi registra tra gli elettori di ogni tendenza. Fra i democratici il candidato più probabile è considerato Joe Biden, con il 33%.(Di lunedì 15 ottobre 2018)