Cina a Stati Uniti | Lavorare insieme sui dazi

La questione dello yuan nelle trattative sul commercio tra Stati Uniti e Cina : BALI - L'11 ottobre il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, ha incontrato il Governatore della Banca centrale cinese, Yi Gang, a Bali, a margine del meeting dell'Fmi e del G20. Mnuchin ha ...

Spionaggio - la battaglia tra Stati Uniti e Cina sui segreti industriali : Microchip spia, reti telefoniche compromesse, malware di Stato: da tempo la Casa Bianca cerca di sollevare l'attenzione sullo Spionaggio industriale e la sistematica raccolta di dati che alcuni Paesi -...

Golf - Ryder Cup : Molinari trasCina l'Europa alla vittoria sugli Stati Uniti : ROMA - Francesco Molinari batte Phil Mickelson e permette all'Europa di conquistare la 42esima edizione della Ryder Cup di Golf. A Parigi è una vittoria netta quella del Vecchio Continente che ...

Trade war - Cina apre agli Stati Uniti ma con riserve : ... ha detto Fu Ziying, negoziatore commerciale internazionale del Ministero del Commercio, aggiungendo che la Cina non invertirà la rotta, ma approfondirà le riforme in corso della sua economia. Ad ...

Trump si scaglia contro Cina - Iran e Venezuela. E riapre ai "due Stati" in Medio Oriente : Un monito all'Europa "che vuole aggirare le sanzioni contro l'Iran" e un attacco frontale alla Cina su presunte interferenze nelle elezioni americane. E poi l'ennesima tirata contro il regime di Teheran che "sostiene il terrorismo e semina caos nella regione Mediorientale". Ancora una volta va in scena il Donald Trump contro tutti alle Nazioni Unite. O quasi tutti, visto che sulla Russia il tycoon non spende nemmeno una parola, tantomeno sulle ...

Pechino rileva "forze negli Stati Uniti fonte di ostilità contro la Cina" - : Fattori negativi della politica statunitense nei confronti di Pechino hanno iniziato a mostrarsi sempre di più nell'ultimo periodo: alcune forze deliberatamente e artificialmente provocano ostilità ...

Dazi - la Cina cancella la ripresa dei colloqui con gli Stati Uniti : La Cina ha cancellato l'appuntamento per la ripresa dei colloqui commerciali con gli Stati Uniti. Lo riferiscono fonti dell'amministrazione Trump. All'incontro dovevano essere presenti il segretario ...

Venezuela - Organizzazione stati americani/ Non escluso intervento militare. Maduro in Cina : Organizzazione stati americani "intervento militare in Venezuela probabile”. Ultime notizie, il dittatore Maduro ha i giorni contati? Le parole del segretario dell'OSA(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 16:01:00 GMT)

Guerra Commerciale : Stati Uniti propongono nuovo round di trattative alla Cina - stampa - : Stati Uniti e Cina sarebbero in procinto di accordarsi su un ulteriore round di trattative per evitare nuove sanzioni da parte della prima economia. A dirlo è il Wall Street Journal. L'iniziativa sarebbe arrivata dall'amministrazione statunitense ed i relativi incontri potrebbero tenersi nelle prossime settimane.

Stati Uniti tra guerra commerciale con la Cina e sanzioni russe : In questo contesto assistiamo a una seria sfida per tutta l'economia globale, in particolare per l'Asia-Pacifico". Fai trading con un conto demo gratuito su Alvexo! Ovviamente, si possono assumere ...

Cina - 60 miliardi da Pechino per sviluppo Africa/ Xi Jinping - ancora riserbo sugli Stati coinvolti : Cina, 60 miliardi per sviluppo Africa: la diplomazia dei dollari, neocolonialismo di Xi Jinping? Le ultime notizie sul piano di sostegno del colosso asiatico: prestiti e investimenti(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 00:50:00 GMT)

Dazi - Cina : colloqui con gli Stati Uniti 'costruttivi e schietti' : Cina e Usa hanno avuto scambi "costruttivi e schietti" su questioni economiche e commerciali di comune interesse: "entrambe le parti terranno i contatti aperti per le future disposizioni", si legge in ...

Ripresa del dialogo tra Stati Uniti e Cina : fiduciose le Borse asiatiche e Wall Street : The Wall Street Journal, il 16 agosto, ha pubblicato la notizia di una possibile attenuazione delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina . La Ripresa del confronto dialettico, in piena guerra dei dazi, è prevista per il 21 e 22 agosto. La Cina riavviera' un dialogo con la controparte americana nell'intento di risolvere il contenzioso in corso. Infatti, il 23 agosto entreranno in vigore i nuovi dazi, reciproci, all'import di beni. ...