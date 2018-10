Ciclismo | gli obiettivi di Vincenzo Nibali nel 2019 Giro d’Italia | Vuelta e Lombardia

Ciclismo - Nibali raccontato dalla moglie Rachele : “mesi duri - sistemava pc e sostituiva prese. Ecco come l’ho risollevato” : La moglie di Vincenzo Nibali ha raccontato i duri mesi trascorsi dopo la caduta al Tour de France, svelando la determinazione dello Squalo dello Stretto Il Tour de France, la caduta e l’infortunio. Mesi terribili prima di risalire in sella alla propria bicicletta per vivere da protagonista la fine della stagione, con il secondo posto al Lombardia che restituisce un Nibali nuovo di zecca. AFP/LaPresse Sono stati mesi duri, in cui la ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 14 ottobre. Sofia Tomasoni vince l’oro nel kiteboard!!! Azzurri in lotta per le medaglie nel golf e nel Ciclismo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (domenica 14 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: proveremo a puntare in alto nel ciclismo dove si disputa una strana combinata, cercheremo di stupire nell’atletica leggera con Benati e proveremo a essere outsider nelle altre gare di giornata. OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle ...

Ciclismo - la Nippo Vini Fantini sorride al Tour of Taihu Lake : Imerio Cima miglior giovane : Due podi e otto top-10, ma sopratutto la maglia di miglior giovane conquistata da Imerio Cima. Questo il bottino complessivo della Nippo al Tour of Taihu Lake Si è chiuso oggi, con la settima frazione di 137km il Tour of Taihu Lake. Il team Nippo Vini Fantini Europa OVini può guardare con ottimismo al futuro grazie a risultati di prospettiva dei propri giovani. Imerio Cima, passato neo-pro giovanissimo con gli #OrangeBlue e con 3 anni di ...

Ciclismo – Tour of Taihu : secondo posto e maglia di miglior giovane per Imerio Cima dopo la 5ª tappa : dopo una stagione travagliata per gli infortuni, Imerio Cima è in grande crescita al Tour of Taihu Lake. dopo le top-10 dei giorni scorsi oggi il podio e la maglia di miglior giovane al termine della tappa più lunga Quinta frazione del Tour of Taihu Lake, la più lunga con 146 km da percorrere e primo podio per il giovanissimo velocista italiano Imerio Cima, che conquista anche la maglia di miglior giovane. Nella top10 odierna altre maglie ...

Ciclismo - week-end pieno di appuntamenti per la Nippo Vini Fantini : ecco il programma nel dettaglio : week-end impegnativo per la Nippo Vini Fantini Europa OVini, impegnata su quattro fronti tra sabato e domenica week-end impegnativo per gli #OrangeBlue impegnati in 4 competizioni, in 4 differenti paesi e in 2 continenti. Sabato in Italia grande attesa per “Il Lombardia”, la classica delle foglie morte, vedrà 7 #OrangeBlue al via. Domenica a Hong Kong si correrà anche la finale delle Hammer Series, con la doppia competizione a sprint e a ...

Ciclismo - Nibali e quel gesto che fa commuovere : all’asta la maglia rosa del Giro 2013 per costruire due scuole : Il ciclista siciliano ha deciso di mettere all’asta la maglia rosa indossata al Giro 2013 per finanziare la ricostruzione di due scuole colpite dal terremoto Un gesto da applausi, che misura la grandezza prima dell’uomo e poi del campione. Vincenzo Nibali ha deciso di mettere all’asta la maglia rosa indossata nel Giro d’Italia 2013, devolvendo il ricavato alla ricostruzione di due scuole colpite dal sisma del ...

Luci per bici e Ciclismo : led - fari e consigli di illuminazione : Luci per bici e ciclismo: led, fari e consigli di illuminazione – Le lunghe e luminose giornate estive e tardo primaverili sono un lontano ricordo? Non volete rinunciare a godervi una pedalata in tutta sicurezza con la vostra bici da corsa, mountain bike o semplicemente con la vostra city bike da città che usate tutti i giorni? Nessun dramma: spostarsi in bici per lavoro o allenarsi per il proprio benessere fisico quando la luce naturale ...

Ciclismo – Aru torna in sella - gli obiettivi di Fabio : “affronterò due corse che mi piacciono molto” : Fabio Aru, dopo la caduta alla Vuelta e il forfait al Mondiale di Innsbruck 2018, annuncia il ritorno in sella alla sua bici: ecco i suoi prossimi obiettivi Fabio Aru sta affrontando una stagione ciclistica al di sotto delle sue aspettative e di quelle dei suoi fan. Dopo essersi augurato il meglio per le sorti della Vuelta di Spagna e dei Mondiali di Innsbruck, il ciclista ha dovuto affrontare la caduta alla corsa spagnola e rinunciare ...

Ciclismo : la nuova Parigi Tours degli sterrati è di Kragh Andersen : E’ stata una Parigi Tours [VIDEO] completamente diversa rispetto al passato quella che è andata in scena oggi in Francia. Il nuovo percorso con una dozzina di chilometri di strade sterrate in mezzo ai vigneti ha cambiato le carte in tavola di una delle classiche storicamente più favorevoli agli sprinter, rendendola una corsa più vicina ad una Roubaix o ad una Strade Bianche. Negli ultimi 50 km il gruppo è esploso, fino all’assolo vincente di ...

Ciclismo – Tricolore crono femminile : Elisa Longo Borghini sbaglia strada e dice addio al titolo - la vittoria va a Elena Cecchini : Un’errata segnalazione costringe la Longo Borghini a sbagliare strada, il titolo italiano a crono va quindi a Elena Cecchini La prova femminile dei Campionati Italiani a cronometro va a Elena Cecchini (Fiamme Azzurre/Canyon SRAM), che chiude con il tempo di 28’13″2 davanti a vittoria Bussi (BJ Bike Club, 28’24″3) e Rossella Ratto (Fiamme Azzurre/Cylance Pro Cycling, 28’28″5). La tre volte ...

Ciclismo - Campionati Italiani a cronometro 2018 : Gianni Moscon vince per 2” su Ganna. Elena Cecchini fa festa - Longo Borghini sbaglia strada : Gianni Moscon si conferma Campione d’Italia a cronometro grazie a una rimonta imperiale nella seconda parte della prova che si è disputata a Cavour (provincia di Torino) su un percorso di 41 chilometri sena particolari difficoltà altimetriche. Il 24enne trentino, che domenica era stato assoluto protagonista ai Mondiali di Innsbruck concludendo la prova in linea al quinto posto, è riuscito a difendere la maglia tricolore per appena due ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali sceglie le ultime corse dell’anno. Lo Squalo tra Emilia e Lombardia - proiettato verso Giro d’Italia 2019 e Mondiali-Olimpiadi 2020 : Vincenzo Nibali ha dovuto alzare bandiera bianca durante i Mondiali corsi domenica scorsa a Innsbruck, lo Squalo si è staccato sull’ultima salita di Igls e non è riuscito a lottare per la conquista della maglia iridata, il suo grande obiettivo stagionale. Il messinese ha pagato a caro prezzo l’infortunio subito al Tour de France quando è caduto sull’Alpe d’Huez per colpa di uno spettatore: la frattura della decima ...

Ciclismo - gli italiani senza contratto per la stagione 2019. Tanti disoccupati a caccia di un ingaggio : Si infiamma il ciclomercato, con Tantissime trattative che stanno andando a buon fine in questo periodo di fine stagione. Tutte le squadre infatti stanno preparando le rose per iniziare al meglio la nuova annata, con il calendario 2018 che volge al termine. Ancora però, come di consueto, ci sono Tanti corridori senza contratto a caccia di un ingaggio: c’è ovviamente molto tempo per trovare gli accordi giusti. Andiamo a scoprire tutti gli ...

Ciclismo - Alejandro Valverde non si ferma e punta alle Olimpiadi : “Voglio correre fino a Tokyo 2020” : Ieri Alejandro Valverde ha centrato finalmente il suo grande obiettivo, conquistare la medaglia d’oro ai Mondiali di Ciclismo. Il murciano, a 38 anni, avrebbe potuto chiudere così la carriera, lasciando a tutti i suoi tifosi l’immagine della vittoria più bella. Ma non sarà così, perché El Imbatido non ha intenzione di ritirarsi ed è pronto ad essere ancora protagonista nelle prossime stagioni. Lo spagnolo infatti punta ad arrivare alle Olimpiadi ...