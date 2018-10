Ciclismo | Contador esalta Nibali | ‘L’azione finale fa capire la grandezza del

Blastingnews

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Vincenzoha trovato un tifoso in più al Giro di Lombardia in cui ha concluso al secondo posto VIDEO dopo una corsa coraggiosa e spettacolare. Il suo grande ex avversario Albertoè rimasto conquistato dal modo in cuiha interpretato la corsa, dall’attacco da lontano sul Muro di Sormano e soprattutto dal guizzocon cui è sfuggito dal gruppetto che lo stava raggiungendo e superando. L’ex campione spagnolo ha elogiato apertamente il capitano del Team Bahrain, convinto che la prestazione del Giro di Lombardia sia un punto per ripartire alla grande e mettersi definitivamente alle spalle i dubbi ti all’incidente del Tour de France.: ‘Che bel corridore’ Dopo il grave e assurdo infortunio rimediato al Tour, la lotta contro il tempo per recuperare la condizione in vista della Vuelta e dei Mondiali, il deludente risultato della rassegna iridata, ...