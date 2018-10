Ci sono diversi morti per l' alluvione a Carcassonne

Def - Massimo D'Antoni : 'I numeri di questa manovra non sono così diversi da quelli dei governi precedenti' : Massimo D'Antoni è l'economista fuori dal coro che sostiene l'uscita dall'austerità . Il docente di scienza delle finanze all'università di Siena difende il Def , quella manovra dai numeri sballati - come ritengono tutti - non sarebbe poi così diversa da quelle precedenti . Il pensiero di D'Antoni ...

Le conversazioni continue con Google Home sono in rollout in diversi Paesi : È in fase di rollout più ampio la funzione che permette di continuare le conversazioni con Google Home senza dover ripetere la frase di attivazione. L'articolo Le conversazioni continue con Google Home sono in rollout in diversi Paesi proviene da TuttoAndroid.

Sparatoria nella contea Harford : ci sono diversi morti : Conflitto a fuoco nella contea Harford, a nord est di Baltimora, in Maryland. La Polizia riferisce di diverse vittime, tre

Kimi Raikkonen - GP Singapore 2018 : “Le cose sono filate lisce - è solo venerdì. Ho provato due fondi diversi” : Kimi Raikkonen ha fatto segnare il miglior tempo delle prove libere 2 con un 1:38.699, che gli ha permesso di precedere Lewis Hamilton di appena 11 millesimi. Il finlandese della Ferrari, il quale correrà in Sauber nelle prossime due stagioni, è stato il più rapido nella simulazione del giro secco da qualifica, mentre nella simulazione di passo gara è parso leggermente più lento rispetto alle Red Bull di Verstappen e Ricciardo. Per il finlandese ...

Tutti i diversi nomi di Algida nel mondo (e sono tantissimi) : Il cuore con un brand intorno, verrebbe da dire. Morbido come un gelato, pulsante come un marchio in grado come pochi altri di modellarsi e rimodellarsi secondo le diverse esigenze dei mercati su cui è presente. È davvero singolare la storia di Heartbrand, il marchio di proprietà del colosso anglo-olandese Unilever che in Italia conosciamo come Algida. Ma che nel Regno Unito e in Cina va sotto il nome di Wall’s, mentre negli Stati Uniti è stato ...

Melissa Satta : "Le diversità sono belle e non pericolose. La mia famiglia? Un esempio per tutti" : "Le diversità sono belle e non pericolose. La mia famiglia? Un esempio per tutti". In un'intervista rilasciata a Vanity Fair l'ex velina Melissa Satta, tra le protagoniste del red carpet di Venezia 75, ha parlato con orgoglio della sua famiglia e l'ha descritta come un modello da seguire contro gli episodi di razzismo che stanno dilagando negli ultimi tempi.È strano, ma purtroppo è vero che ancora oggi succedono episodi ...

Ci sono diversi chilometri di coda sulla A14 - tra San Benedetto del Tronto e Pedaso - per l’incendio di un tir : sulla A14 – tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, in direzione Ancona – ci sono da tutto il giorno code e problemi per via dell’incendio di un tir la sera del 23 agosto, dentro la galleria Castello sud, vicino The post Ci sono diversi chilometri di coda sulla A14, tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, per l’incendio di un tir appeared first on Il Post.

Toscana - due morti in 2 diversi incidenti sul lavoro : vittime sono un portuale e un operaio : Ancora morti sul lavoro in Toscana dove oggi, in due diversi incidenti, entrambi accaduti intorno alle 15.30, hanno perso la vita un portuale, al porto di Marina di Carrara, Massa Carrara, e un ...

Mattia Marciano e Vittoria Deganello si sono lasciati/ "Modi di pensare troppo diversi e mai nulla di risolto" : Mattia Marciano e Vittoria Deganello si sono lasciati. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne lo annuncia su Instagram: "Modi di pensare troppo diversi e mai nulla di risolto"(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 22:53:00 GMT)