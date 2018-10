Chiambretti e La Repubblica delle Donne | slitta lo show Ecco quando | VIDEO

CR4 – La Repubblica delle donne : il debutto di Chiambretti slitta al 31 ottobre. Nel cast anche Malgioglio : Piero Chiambretti CR4 – La Repubblica delle donne, il nuovo programma di Piero Chiambretti per il prime time di Rete4, è slittato di nuovo. Chissà se stavolta potremo scriverlo senza che il conduttore se ne risenta! Il debutto del presentatore valdostano, fissato per il 17 ottobre e prima ancora calendarizzato a settembre, è stato posticipato a mercoledì 31 ottobre. E, dopo una serie di rinvii, sembra proprio che questa sarà la volta ...

CR4 - La Repubblica delle donne - il promo con Piero Chiambretti (video) : Preparativi in corso per il ritorno di Piero Chiambretti in vista del suo nuovo programma CR4 - La Repubblica delle donne. La sua partenza era prevista per mercoledì 17 ottobre ma per non scontrarsi con le partite in Champions League, la prima puntata è stata ri-programmata per mercoledì 31 ottobre 2018 in prima serata su Rete 4.Intanto la rete diretta da Sebastiano Lombardi ha iniziato a trasmettere il promo della trasmissione in rotazione. ...

Piero Chiambretti a DM : «La Repubblica delle donne è lo stesso programma dell’anno scorso». Poi ci accusa di averne annunciato lo slittamento (manco fosse un’offesa!) : Piero Chiambretti Il nuovo programma di Piero Chiambretti, in realtà, è quello vecchio. “Riveduto e corretto“. Così ce lo presenta lo stesso conduttore, che dal 17 ottobre prossimo debutterà per la prima volta in prime time su Rete4 con CR4 – La Repubblica delle donne. La trasmissione, nata dalle ceneri dello show in onda lo scorso anno su Canale5 (che a sua volta attingeva da esperienze precedenti), sarà dedicata al mondo ...

