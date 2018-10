Chi sono le vincitrici del Variety Power of Women 2018

La tecnologia è femmina? No - se i programmatori sono soprattutto masChi : Quando si pensa ai robot, alla tecnologia e agli algoritmi sottostanti, si tende a credere che siano neutri dal punto di vista del genere, oppure che i professionisti della robotica siano obiettivi e non abbiano bisogno di considerare il genere quando progettano e costruiscono un dispositivo. La tecnologia, però, è essenzialmente sociologia: ovvero materia profondamente condizionata dai comportamenti umani e dalle loro relazioni sociali, ...

'I bimbi di Lodi Chiedono perché non possono mangiare con gli amici. È un'apartheid scolastica' - di M. Mattiello - : 'La solidarietà arriva da tutta Italia: in 48 ore sono stati raccolti 60mila euro per aiutare i bambini'

Quand'è che ci siamo dimenticati che sono le persone e non i brand a fare i gioChi? - editoriale : Il crollo di Telltale, creatore della serie di giochi a episodi dedicata a The Walking Dead, ha scosso l'intera industria videoludica. In un colpo solo oltre duecento persone hanno perso il loro lavoro. La cosa è già abbastanza scioccante di per sé, ma non avete ancora sentito il pezzo forte: Telltale lascia andare via queste persone senza dare loro la liquidazione. Ciò significa che centinaia di dipendenti faranno fatica a pagare gli affitti, i ...

Si conclude “Io non RisChio 2018” : le Buone pratiche di protezione civile “possono salvare vite” : Si è conclusa l’8ª edizione di “Io Non Rischio 2018“, la campagna nazionale di Buone pratiche di protezione civile promossa per informare i cittadini sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Con l’allestimento di punti informativi nelle principali piazze i volontari di protezione civile, quest’anno più di 3.400, hanno diffuso la cultura della prevenzione e sensibilizzazione sul Rischio terremoto, alluvione e maremoto. “In ...

Gossip - Fedez e Chiara Ferragni 'distanti' sui social network : i fan sono preoccupati : Cosa sta succedendo tra Fedez e Chiara Ferragni? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da qualche giorno, e più precisamente da quando si sono accorti che i neo coniugi non si fanno più vedere l'uno accanto all'altro sui social network. Mentre su tutti i siti impazzano le voci su una presunta crisi in corso tra lui e la fashion blogger, il rapper ha pubblicato un post su Instagram un po' strano: la frase che ...

I ribelli siriani a Idlib non si sono ritirati dalla “zona cuscinetto” - come invece prevedeva un accordo tra Russia e TurChia : Entro lunedì i ribelli presenti nella “zona cuscinetto” attorno alla provincia di Idlib, l’ultima provincia siriana ancora sotto il loro controllo, avrebbero dovuto ritirarsi e spostarsi altrove: era l’ultima condizione prevista da un accordo trovato tra la Turchia (che appoggia The post I ribelli siriani a Idlib non si sono ritirati dalla “zona cuscinetto”, come invece prevedeva un accordo tra Russia e Turchia appeared first on Il ...

"Ad Auschwitz mi sono davvero Chiesto che fine avesse fatto Dio mentre lì gasavano le persone". Guccini si racconta : "Ad Auschwitz mi sono davvero chiesto che fine avesse fatto Dio mentre lì gasavano le persone. Un gigantesco cimitero senza croci: non si può non pensare alla composizione del concetto di giustizia. Dov'è la giustizia? Che cosa è davvero? È soltanto una parola?».Francesco Guccini in una lunga intervista al Corriere della sera racconta di sé, della sua vita, delle sue canzoni, della passione per i ...

Roma tra 30 giorni tornerà alle urne ma sono in poChissimi a saperlo : A Roma tra un mese si tornerà alle urne, anche se una larga parte della popolazione non lo sa. L'11 novembre infatti si svolgerà il referendum cittadino sulla messa a bando di gara del servizio di ...

Collina : «Non possono essere gli allenatori a Chiamare il Var» : Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, il designatore dell'Uefa Collina esclude che in futuro il Var possa diventare a chiamata

Ilaria CucChi : 'Sotto accusa non ci sono i carabinieri ma solo alcune persone' : Ilaria Cucchi chiarisce che sotto accusa, nel processo sulla morte di suo fratello Stefano dopo le rivelazioni di Francesco Tedesco sul pestaggio , non c'è l'Arma dei carabinieri, ma solo alcuni ...

Oroscopo Paolo Fox 14-19 Ottobre e classifica a Mezzogiorno in Famiglia/ Chi sono in posizione 7 - 8 e 9? : Oroscopo di Paolo Fox di oggi e classifica settimanale dal 14 al 19 Ottobre 2018 da Mezzogiorno in Famiglia. Previsioni segno per segno: Cancro favorito da Venere, il Sagittario da Giove.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 15:50:00 GMT)

Paola Egonu - pallavolo femminile alle Final six grazie alle sue sChiacciate : “Vola in cielo - ma i piedi sono rimasti per terra” : Ha 19 anni, l’apparecchio ai denti, le trecce colorate ed è la migliore attaccante del Mondiale di pallavolo femminile in Giappone, che lunedì approda alle Final six: 182 punti in nove partite. Definirla una rivelazione è sbagliato, questa è una conferma: la conferma che Paola Egonu è il miglior talento del volley italiano, rappresentante di questa nazionale vincente (nove partite vinte su nove, solo tre set persi) multietnica e giovane (l’età ...

Cimici invadono balcone : prova a sChiacciarle ma precipita/ Padova - è il primo morto ma non sono pericolose : Cimici invadono balcone: prova a scacciarle ma precipita dal terzo piano. Tragedia a Padova, 30enne morto sul colpo: si era sporto con soffiatore. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 12:21:00 GMT)

Chikungunya - il virus scambiato per artrite remautoide / I sintomi sono gli stessi - ma gli effetti peggiori : C'è allarmismo per un virus pericoloso che si chiama Chikungunya che viene scambiato per artrite remautoide per i sintomi piuttosto simili ma gli effetti possono essere ancora peggiori.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 12:04:00 GMT)