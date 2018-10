Chi era la giornalista e femminista Bia Sarasini

Fedez - Chiara Ferragni : l'operazione di Leone per un lieve problema di udito : Fedez e Chiara Ferragni, qualche ora fa, sui rispettivi profili social, hanno condiviso con i propri followers un momento molto delicato che riguarda la salute del piccolo Leone che si è sottoposto ad un piccolo intervento all'orecchio per risolvere un lieve problema di udito.prosegui la letturaFedez - Chiara Ferragni: l'operazione di Leone per un lieve problema di udito pubblicato su Gossipblog.it 15 ottobre 2018 21:19.

Di Maio ha promesso che la pace fiscale ci sarà - ma anche la galera per Chi evade : 'Prima di tutto ci siamo accordati sul fatto che per gli evasori ci sarà la galera. Ci sarà la pace fiscale per aiutare chi non ce la fa con le cartelle Equitalia, ma non ci sarà nessun salvacondotto ...

Google Pixel 3 - alcune funzioni arriveranno anche sui Pixel di vecChia generazione : Quando abbiamo visto la presentazione dei nuovi Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, tutti, o quasi, abbiamo pensato che, oltre al notch e ai materiali usati nella scocca posteriore, non fossero tanto differenti dai leggi di più...

Leone operato - paura per Chiara Ferragni e Fedez : «Avrebbe potuto perdere l'udito» : Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, si è sottoposto oggi a una piccola operazione chirurgica ai timpani. La fashion blogger ha raccontato l'accaduto su Instagram, che ha intenerito tutti i suoi follower e Fedez ha postato anche la foto di lui abbracciato con il piccolo Leone. «Questa mattina il nostro piccolo Leo ha avuto un piccolissimo intervento al Children’s Hospital - ha scritto la Ferragni - per mettere dei tubicini nelle orecchie ...

Via il maiale - sì al cous cous : scontro in una scuola a PesChiera : Nelle nostre scuole si mangia sano ed equilibrato, si insegna ai bambini anche attraverso l'alimentazione ad essere uomini e donne preparati ad affrontare il mondo. Soprattutto, nella nostra città ...

Si è Chiusa nell'entusiasmo generale la XXXIII edizione del Salone nazionale Promessi Sposi di Lecce : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

Manovra - Giorgetti : «Niente pensioni d’oro nel Dl fiscale. Sulle cose fondamentali Chiudiamo stasera» : Il Consiglio dei ministri è stato convocato con all’ordine del giorno il decreto fiscale e il disegno di legge di bilancio 2019-2021. Si terrà dopo il vertice a Palazzo Chigi sul decreto fiscale alla presenza del premier Giuseppe Conte e dei vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Giorgetti: «Sulle cose importanti chiudiamo stasera, ma le pensioni d'oro non sono nel decreto fiscale»...

Manovra - Giorgetti 'Su cose importanti Chiudiamo stasera - ma no pensioni d oro in dl' : ROMA - 'Sulle cose fondamentali si chiude stasera'. Lo ha assicurato il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, spiegando che 'non è opportuno' spacchettare la Manovra in più decreti. 'Sarebbe difficile ...