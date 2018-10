Chi è Katharina Schulze | la leader che parlando di Ue e sicurezza ha portato i Verdi al

huffingtonpost

(Di lunedì 15 ottobre 2018) "Grande successo, ma niente potere": è questa, in sintesi, l'analisi del voto - e del dopo voto - deitedeschi nel titolo di un editoriale del settimanale Zeit. Con il loro 17,5 % i Grünen hanno registrato il migliore risultato elettorale di sempre in Baviera, raddoppiando i consensi di cinque anni fa. Per loro però non si apriranno le porte del governo regionale: i popolari della CSU, grandi sconfitti eppure comunque primo partito cercheranno prima di tutto di realizzare una coalizione con i Freie Wähler (ex frazione della CSU staccatasi nel 1997) e i liberali dell'FDP. E questo nonostante prima del voto il 59% degli elettori della CSU avevano affermato di preferire un'alleanza con ia quella con altre formazioni. Difficile che accada, come confermato dai rispettividi partiti, troppo lontani su tanti temi, a partire dalla gestione dell' ...