Check Point | a settembre si sono quadruplicati i malware criptomining contro i

Nobel per la Medicina 2018 : premiata la rivoluzionaria terapia dei “Checkpoint immunitari” : Il Premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina 2018 è stato assegnato oggi a James P. Allison e a Tasuku Honjo per la scoperta dell’immunoterapia anticancro. Studiando la capacità del nostro sistema immunitario di attaccare le cellule tumorali, i vincitori del premio Nobel 2018 hanno stabilito un principio rivoluzionario: hanno mostrato come diverse strategie per inibire i “freni” posti al sistema immunitario possano essere ...