Che tempo che fa | 6 500 euro a puntata per Cottarelli ospite La polemica continua e il

Allerta Meteo - forte maltempo in Calabria : criticità arancione fino a mezzanotte - anChe domani allarme “giallo” : La protezione civile regionale della Calabria ha diramato il nuovo bollettino di Allerta Meteo valido dalle dalle ore 14 di oggi, 15 ottobre 2018 alla mezzanotte di domani. E’ prevista ancora per la giornata di oggi criticità “arancione” sulla fascia ionica della regione, che diventerà “gialla” nella giornata di domani. Qui il bollettino completo. L'articolo Allerta Meteo, forte maltempo in Calabria: criticità ...

Maltempo in Calabria - enorme tornado nelle acque di Saline JoniChe [VIDEO] : Il Maltempo che imperversa da ieri sulla Calabria jonica ha provocato nel pomeriggio di Domenica 14 Ottobre un grosso tornado nelle acque di Saline Joniche, nel basso jonio reggino, in provincia di Reggio Calabria. Fortunatamente la tromba marina non è arrivata sulla terraferma e non ha provocato danni, ma gli osservatori sulla costa hanno potuto ammirare questo spettacolo della natura. Ecco le immagini: Maltempo Reggio Calabria, tromba marina ...

Che fuori tempo Che fa Anticipazioni : questa sera in seconda serata su Rai 1 : Nuovo appuntamento con lo show di Fabio Fazio, che stasera vedrà ospiti al tavolo: Pupo, Nino Formicola, Tosca D'Aquino, Raul Cremona, Matteo Grattarola e Claudia Gerini

Anticipazioni Che fuori tempo Che fa - ospiti lunedì 15 ottobre : “Che fuori tempo che fa”, lo spin-off di Che tempo che fa, torna in seconda serata su Rai 1: ecco le Anticipazioni di lunedì 15 ottobre Nuova puntata di “Che fuori tempo che fa“, il programma televisivo condotto da FOKabio Fazio nella seconda serata di Rai1. Ecco in anteprima tutti gli ospiti e i personaggi famosi che siederanno intorno al tavolo capitanato da Fabio Fazio nell’appuntamento di lunedì 15 ottobre 2018. Che fuori tempo che fa, ...

MATTEO GRATTAROLA - CHI E'?/ Foto - Il campione mondiale di Trial (Che fuori tempo Che fa) : Il campione mondiale di Trial MATTEO GRATTAROLA arriva lunedì sera 15 ottobre al tavolo di "Che fuori tempo che fa" di Fabio Fazio per raccontare la sua recente vittoria (Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 11:29:00 GMT)

Pupo/ Sdoganata la "bigamia" ora gira il mondo (Che fuori tempo Che fa) : Pupo, l'ultima settimana è stata per il cantante all'insegna dei viaggi fra Italia e America. Oltre a figurare come giudice di Strafactor pronto a nuove avventure. (Che fuori tempo che fa)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 11:06:00 GMT)

Nino Formicola / Alessandra Raya il vero "premio" de l'Isola dei Famosi (Che fuori tempo Che fa) : Nino Formicola, l'attore sta vivendo ancora sull'ondata dell'entusiasmo della vittoria dell'anno scorso a l'Isola dei Famosi. Pronto a rimettersi in gioco a teatro. (Che fuori tempo che fa)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:10:00 GMT)

Maltempo - scuole chiuse a Reggio Calabria. Allerta anChe per Sicilia - Puglia e Basicata : Una perturbazione dal Mediterraneo si sta spostando sulle regioni del sud. scuole chiuse anche a Crotone e in alcuni centri delle Serre vibonesi. Piogge intense fin dalla mattinata

Che tempo CHE FA/ Oggi non va in onda - perchè? la Nazionale di Mancini al posto di Fazio (14 ottobre) : Che TEMPO che fa, Oggi domenica 14 ottobre, non va in onda per lasciare spazio alla Nazionale di Roberto Mancini, impegnata nella gara contro la Polonia.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 09:36:00 GMT)

Temporali e piogge - nuova allerta meteo arancione : anChe a Ragusa : Ancora pioggia e Temporali in Sicilia. lo annuncia il Dipartimento della protezione Civile della Sicilia. allerta meteo arancione a Ragusa, Siracusa.

Il maltempo devasta l’Indonesia : 27 morti nelle alluvioni - anChe 12 bambini : Il maltempo devasta l’Indonesia, colpita duramente negli ultimi periodi dalla violenza della natura: terremoti, tsunami e adesso alluvioni stanno complicando la vita della popolazione. Almeno 27 persone, tra cui 12 bambini, sono morte a causa delle piogge torrenziali che hanno causato alluvioni e frane sull’isola indonesiana di Sumatra. Lo riferiscono i funzionari locali. Un’inondazione improvvisa di fango e detriti ha colpito ...

Maltempo in Sardegna - proseguono le ricerChe del pastore disperso - : L'uomo è scomparso da oltre 48 ore, nella zona di Castiadas. "La macchina dei soccorsi ha funzionato, ma ora serve una maggiore manutenzione", ha detto il capo della Protezione civile Borrelli. ...

Maltempo : ricerChe pastore disperso : ANSA, - CAGLIARI, 13 OTT - Sono riprese questa mattina all'alba e vedono impegnati oltre 60 uomini le ricerche di Nicola Campitello, 38 anni, il pastore di origine campana, disperso ormai da oltre 48 ...

