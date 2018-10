Cercate un motore di ricerca che tuteli la vostra privacy? Milioni di utenti hanno già

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Lo scandalo di Cambridge Analytica e la chiusura di Google+portato molti, un tempo ignari del problema, a riflettere sull’esigenza di tutelare la propriae a cercare un modo concreto per farlo. Fra le tante soluzioni, c’è quella di usare undicapace di tutelare ladegli, come per esempio DuckDuckGo. Il nome spiritoso non deve trarre in inganno, perché questodinon è una new entry, anzi ha dalla sua una grande esperienza e affidabilità. È nato 10 anni fa, e sono molti i “malati di” che nel tempooptato per questa soluzione invece che per quelle più popolari. All’indomani di scandali di portata globale come quelli citati sopra, il numero degliè lievitato ulteriormente: secondo il Search Engine Journal il traffico su DuckDuckGo è aumentato del 50% rispetto allo scorso ...