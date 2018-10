Cassano lascia il calcio | il racconto di tutte le Cassanate

ANTONIO Cassano lascia IL CALCIO/ Chiavari non ha digerito l'addio all'Entella (Le Iene Show) : ANTONIO CASSANO LASCIA il CALCIO: il calciatore barese si era proposto per una nuova avventura con la maglia della Virtus Entella per fare poi l'ennesimo passo indietro (Le Iene Show)(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 12:55:00 GMT)

Cassano lascia il calcio : «Adesso comincia il secondo tempo della mia vita» : Stavolta è vero. Antonio Cassano lascia il calcio. Si ritira, «stavolta è finita per davvero». Lo scrive lo stesso Fantantonio in una lettera aperta diffusa via twitter dal...

Cassano lascia il calcio : l'addio in una lettera : Dice addio al calcio, lo fa a modo suo in una lettera che spiazza tutti e arriva all'improvviso proprio quando tutto il mondo della Virtus Entella era già pronto a sognare. L'apertura è chiara ed ...

L’addio di Cassano - lascia comunque un grande talento : le frasi celebri - l”odio’ per la Juve - le ‘Cassanate’ - le donne e le FOTO più belle : 1/30 Marco Rosi ...

Antonio Cassano lascia il calcio giocato con una lettera : 'Non ho più la testa per allenarmi - ho altre priorità' : Per una settimana il nostro e il tuo sogno hanno costeggiato la realtà e tutto il mondo ha parlato di noi. Ma le motivazioni e gli stimoli li dovevi trovare solo tu . L'Entella non poteva fare di più.

Cassano lascia (definitivamente) il calcio : «Adesso comincia il mio secondo tempo» : Il gestaccioPatente e libretto!Spaccata in due!L'imitatoreNiente telefonini!I want you!Il playboyPapà e figlioLa sceneggiataLite furibondaGay in Nazionale?Il gigante e il bambinoNon toccare i capelli!Fuga dal ritiroLa «minaccia»NemiciamiciUna «quasi rissa»I soldatini...Ma quali amici?Le «pippe» in Serie ADopo una serie di annunci, smentite, ritorni in campo e tribolazioni, Antonio Cassano ha preso la sua decisione definitiva. Si ritira, ...

Cassano ci ripensa ancora : stavolta lascia il calcio definitivamente. Ecco la lettera di addio : Alla fine è arrivato l’ennesimo dietrofront: Antonio Cassano lascia definitivamente il calcio giocato. Dopo gli ultimi giorni passati ad allenarsi con la Virtus Entella, il calciatore ha deciso di chiudere la carriera con una lettera affidata al giornalista Pierluigi Pardo. Di seguito il testo che cala definitivamente il sipario sull’attività agonistica di uno degli attaccanti più forti tecnicamente che l’Italia ha avuto ...