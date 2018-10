Caso Ronaldo | ultime notizie Avvocato | “Non ci sarà accordo economico” con la Mayorga

Deschamps - 50 anni nella sala dei trofei. Calciatore per Caso poi Ronaldo dei tecnici : Deschamps aveva cercato di recuperarlo, i due non riuscivano a parlare la stessa lingua, sta di fatto che Benzema è rimasto a casa e Deschamps ha vinto la sua seconda coppa del mondo, questa da ...

Ronaldo capo del mondo social : che numeri - anche per la Juventus! Caso Mayorga : la strategia degli avvocati : Cristiano Ronaldo super-eroe, come lo ha definito il presidente della Juventus , Andrea Agnelli . Ma anche Cristiano Ronaldo 'capo del mondo' dei social. CRISTIANO capo DEL mondo DEI social - Come si evince dall'analisi pubblicata stamane dalla Gazzetta Sportiva, CR7 è il re dei social, a constatarlo sono i 340 milioni di follower. Più di Justin Bieber e Taylor Swift , ...

Dal Caso Ronaldo ai presunti rapporti con la ‘ndrangheta : la Juventus nei guai - i bianconeri rischiano una nuova Calciopoli : 1/6 ...

Caso Ronaldo : EA Sport “assolve” il portoghese. Di nuovo in home : Caso Ronaldo – Sono settimane bollenti per Cristiano Ronaldo e il suo team di avvocati. Nelle prossime settimane, mentre il portoghese si allenerà con i compagni della Juventus, i legali difensori del giocatore saranno impegnati nel costruire una strategia difensiva contro le note accuse di violenza che pendono sull’ex Real. Cr7, da sempre abituato ad […] L'articolo Caso Ronaldo: EA Sport “assolve” il portoghese. Di ...

Ad Yamamay : 'Ronaldo? Boom di vendite. Mai un dubbio sul Caso' : E' ai primi posti del mondo'. ' Cos'ho pensato al gol di Udine? Che ha una forza mentale mostruosa per riuscire a rimanere concentrato sul suo lavoro in mezzo a questa tempesta. Credo che altri ...

Cristiano Ronaldo - Caso Mayorga : niente nuova intesa : La polizia di Las Vegas cercherà evidenze nuove a distanza di nove lunghi anni, non la cosa più facile. Nel mentre, si battaglierà in punta di diritto per capire se il mare magnum di carte di Football ...

Caso Ronaldo-Mayorga - è caccia ai testimoni dell’accusa : Gli avvocati di Kathryn Mayorga, la modella che sostiene di essere stata violentata da Cristiano Ronaldo in un hotel a Las Vegas nel 2009, sono a caccia di qualsiasi altro crimine che il giocatore potrebbe aver commesso in altri paesi. Secondo il quotidiano portoghese Publico, Leslie Stovall, l’avvocato della donna, ha chiesto a vari Paesi […] L'articolo Caso Ronaldo-Mayorga, è caccia ai testimoni dell’accusa proviene da Serie ...

Caso Ronaldo : “Rischia fino a 20 anni di carcere in caso di processo” : caso Ronaldo- Davide Steccanella, esperto di diritto internazionale e grande conoscitore del sistema giudiziario statunitense, intervistato ai microfoni di “SportMediaset“, ha colto l’occasione per sottolineare alcuni dettagli sul caso Ronaldo e sui potenziali rischi dell’attaccante portoghese in caso di processo. “Sistema giudiziario diverso dal nostro” L’avvocato ha così evidenziato: “La violenza ...

Caso Mayorga - Cristiano Ronaldo esce finalmente allo scoperto : ecco l’ultima mossa del portoghese : L’attaccante della Juventus ha dato la propria disponibilità ad essere ascoltato dalla polizia di Las Vegas, ma solo in videoconferenza dall’Italia Il Caso Mayorga continua a far discutere, lasciando Cristiano Ronaldo sotto i riflettori. Una situazione scomoda per il portoghese, al centro di un presunto stupro venuto a galla dopo le rivelazioni della modella americana, pagata da CR7 nel 2009 per non rivelare un segreto ...

Le notizie del giorno – Il Caso Cristiano Ronaldo ed il nuovo scandalo ‘Calciopoli’ : Le notizie del giorno – “Il Real annuncia di aver intrapreso un’azione legale nei confronti del giornale portoghese Correio da Manhã per aver pubblicato delle notizie palesemente false al solo scopo di danneggiare seriamente l’immagine del club. Il Real Madrid non è assolutamente a conoscenza delle informazioni che il giornale ha pubblicato con riferimento a Cristiano Ronaldo, ragione per la quale non può essere stato in grado di ...

Juventus - Allegri glissa sul Caso Ronaldo. E il Real : "Non sapevamo nulla" : Der Spiegel: "Abbiamo centinaia di documenti" a sostegno di quanto riporato. Il tecnico bianconero: "Parlo del giocatore, a Udine gol straordinario"

Juventus - Allegri torna sul Caso Ronaldo. E il Real : "Non sapevamo nulla" : Il tecnico bianconero è intervenuto a margine della presentazione a Milano del nuovo Samsung Galaxy A9: "Dopo sette scudetti e quattro Coppe Italia consecutive, puntiamo all'Europa"

Caso Ronaldo - il Der Spiegel respinge le accuse dei legali di CR7 : “abbiamo centinaia di documenti attendibili” : Il quotidiano tedesco ha respinto le accuse dei legali del portoghese, sottolineando di essere in possesso di numerosi documenti sul Caso dello stupro E’ guerra aperta tra i legali di Cristiano Ronaldo e il quotidiano tedesco Der Spiegel, il primo che ha pubblicato la notizia dello stupro del portoghese nei confronti di Kathryn Mayorga. Gli avvocati hanno accusato il giornale di aver diramato notizie false, ricevendo una risposta ...

Caso Ronaldo - il Real Madrid : nessuna pressione su CR7 per pagare Mayorga : «Il Real Madrid non era a conoscenza del fatto e quindi, non poteva esercitare alcuna pressione per qualcosa che assolutamente non sapeva» L'articolo Caso Ronaldo, il Real Madrid: nessuna pressione su CR7 per pagare Mayorga è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.