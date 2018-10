ilfattoquotidiano

: Cascina, si scusa e si dimette l’assessore di FdI che ha insultato Cristina Parodi - Cascavel47 : Cascina, si scusa e si dimette l’assessore di FdI che ha insultato Cristina Parodi - giomo2 : ?????????????? Epperó ce intignano ancora ?? ?? chiedendo che la parodi chieda scusa a sua volta ?????? avendo 'offeso' ?? gli… - pacecca : #Cascina, si dimette l’assessora che ha offeso Cristina #Parodi. La sindaca leghista: ora sia la giornalista Rai a… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Quelle frasi ingiuriose controle sono costate la poltrona. Nel primo pomeriggio si è dimessa Sonia Avolio, assessore al Commercio e alle Attività Produttive della giunta leghista di(Pisa), che sabato scorso aveva registrato e pubblicato sul proprio profilo Facebook un video in cui insultava la giornalista e conduttrice Rai, rea di aver dato degli “ignoranti” agli elettori di Matteo Salvini: “Ignorante vuole dire senza conoscenza ed è lei che non sa più quante corna ha – aveva detto Avolio – ma glielo dico io: una per ogni lentiggine, se riesce a contarle. E che vada con la su’ sorella, insieme ai tegami”. Il video, rilanciato da Selvaggia Lucarelli, aveva fatto il giro del web e provocato le inevitabili polemiche politiche. Secondo quanto risulta al fattoquotidiano.it, dopo aver visto il video, la sindaca diSusanna Ceccardi è andata su tutte le furie e ...