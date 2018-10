Carlo Cottarelli | Io privilegiato | riciclato? Mi criticano perché spiego

Carlo Cottarelli : "Non prendo compensi da Che Tempo Che Fa - soldi vanno ad assegni di ricerca" : Nessun compenso per Carlo Cottarelli da Che Tempo Che Fa, che devolve tutto a borse di studio. Lo precisa lo stesso ex commissario alla spending review su Twitter e sulla prima pagina del Giornale. "Non prendo nulla" scrive Cottarelli, spiegando che "la società produttrice del programma, non la Rai, paga la Cattolica per finanziare ricercatori".Ripeto: non prendo nulla per CTCF. La società produttrice del programma, non la RAI, ...

Libero - il Giornale e la Verità hanno pubblicato una notizia falsa su Carlo Cottarelli in prima pagina : hanno scritto che l'economista italiano riceveva 6.500 euro per ogni partecipazione a Che tempo che fa, ma non è vero The post Libero, il Giornale e la Verità hanno pubblicato una notizia falsa su Carlo Cottarelli in prima pagina appeared first on Il Post.

Reddito di cittadinanza - Carlo Cottarelli : "Non è un'idea particolarmente brillante" : Carlo Cottarelli, l'economista che per qualche ora ha rischiato di diventare il nuovo Presidente del Consiglio italiano, è ormai ospite fisso di Fabio Fazio a "Che tempo che fa" su RaiUno, ha preso parte in queste ore alla convention di Forza Italia a Milano e lì ha spiegato di non aver apprezzato particolarmente la mossa del governo di Conte sul Reddito di cittadinanza.Il motivo è semplice, e condiviso nei giorni scorsi da molte voci ...

Carlo Cottarelli spiega con parole semplici perché la manovra gialloverde non va : Roma, 6 ott., askanews, - 'Quello che dice Di Maio è vero soltanto in parte. Guardando i dati si vede che un deficit del 2,4% è più o meno nella media degli ultimi anni, il problema è che il deficit ...

Fabio Fazio - Carlo Cottarelli devastato dal Fatto quotidiano : 'Il Paolo Fox dell'economia' : Come lo ha soprannominato? 'Il Paolo Fox dell'economia '. Si consolerà, forse, pensando che Fox è il più rispettato astrologo d'Italia: insomma, all'ex 'premier per tre giorni' Cottarelli poteva pure ...

Carlo Cottarelli : "Italia più fragile ed esposta a choc esterni" : "Fissare il deficit al 2,4 per cento del Pil per i prossimi tre anni significa rendere l'Italia più fragile e più esposta alle oscillazioni dei mercati finanziari". È quanto si legge in una nota dell'Osservatorio sui conti pubblici guidato da Carlo Cottarelli sui numeri del Def."Con un rapporto tra debito e Pil che non scende o scende leggermente" l'Italia "rimane più esposta del passato al rischio di choc esterni". ...

Carlo Cottarelli : «Se usciamo dall'euro diventiamo più poveri» : ... facendo traboccare il vaso: un aumento del prezzo del petrolio, una crisi proveniente dai mercati di qualche parte del mondo, una recessione fisiologica, come quelle tipiche dei cicli economici. Se ...